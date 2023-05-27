Đến trưa 25/5, sản phụ được đưa vào phòng đo tim thai thì phát hiện tim thai đập nhanh. Lúc này, sản phụ cũng có dấu hiệu nóng trong người, tuy nhiên khi đo nhiệt độ thì không phải bị sốt. Đến đêm, tim thai nhi vẫn đập nhanh nên bác sĩ đưa vào phòng cách ly. Từ đó, gia đình không được vào thăm nên không biết tình hình sản phụ như thế nào.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 27/5, một sản phụ tử vong khi sinh con tại bệnh viện Đa khoa Thiên Hạnh (Đắk Lắk). Trước đó (sáng 24/5), sản phụ này nhập viện sinh mổ tại bệnh viện. Theo người nhà nạn nhân, khi nhập viện, sức khỏe sản phụ bình thường.

Đứa con vừa chào đời cũng bị ngợp nên đang được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.

Khoảng 9 giờ sáng 26/5, người nhà nhận được thông báo sản phụ tử vong. Lý do ban đầu được phía bệnh viện giải thích là do tràn nước ối, máu vào phổi.

Anh L.V.L. (SN 1990, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) - chồng sản phụ cho biết, khi bác sĩ ra thông báo, anh đã linh cảm có chuyện chẳng lành. Lúc đó, tay chân anh bủn rủn, rối bời trước sự ra đi đột ngột của vợ.

Dẫn tin từ Người đưa tin, BS.CKI. Phan Trọng Nhơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết, sản phụ mang thai con lần thứ 2, thai đủ tháng, xin đăng ký gói sinh gia đình và đẻ thường. Tuy nhiên, sáng 26/5, bệnh nhân H. đang chuyển dạ bình thường thì đột ngột có biểu hiện suy hô hấp, suy tuần hoàn, khó thở, tím tái toàn thân.

Trước tình hình này, bệnh viện đã bấm báo động, cấp tốc hội chẩn toàn viện để tìm ra hướng giải quyết tích cực nhất cho sản phụ. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, đây là trường hợp sản phụ bị thuyên tắc ối. Do đó, sản phụ nhanh chóng được đưa xuống phòng mổ để mổ bắt thai nhi. Sau khi chào đời, bé trai 3,4kg được các bác sĩ nỗ lực hồi sức.

Mặt khác, các bác sĩ đã truyền 10 đơn vị máu, huyết tương tươi đông lạnh, đồng thời triển khai nhiều biện pháp để cầm máu tích cực cho sản phụ nhưng không hiệu quả. Do đó, các bác sĩ đã tiến hành cắt tử cung để cầm máu cho bệnh nhân. Thế nhưng, đến hơn 10h ngày 26/5, sản phụ đã tử vong, với chẩn đoán suy hô hấp cấp, trụy mạch nghi do thuyên tắc ối. Bác sĩ Nhơn cũng thông tin, sau khi sản phụ mất, bệnh viện có đề nghị mổ tử thi để xác định nguyên nhân tử vong, củng cố lại chẩn đoán thuyên tắc ối. Tuy nhiên, người nhà ghi vào hồ sơ xin không đồng ý mổ tử thi.

Để chia sẻ với mất mát của gia đình, bệnh viện đã điều xe đưa thi thể sản phụ về Đắk Nông.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, đến sáng 27/5, tình trạng cháu bé có cải thiện hơn. Hiện cháu bé đang được chăm sóc tích cực tại phòng nhi sơ sinh. Theo bác sĩ Nhơn, thuyên tắc ối là một trong những tai biến sản khoa hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao, ngay cả những cơ sở y tế lớn cũng gặp khó khăn để cứu sống.

Được biết, sáng 27/5, bệnh viện đã báo cáo nhanh vụ việc cho Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.