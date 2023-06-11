Nổ bình ga mini trong đống rác, bé gái 5 tuổi bị dị vật găm vào đầu hôn mê

Trưa ngày 11/6, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã phẫu thuật cho bệnh nhi 5 tuổi bị bình ga mini phát nổ văng trúng người và đầu.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trưa 11/6, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Pi Doanh - Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) - cho biết các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật cho bệnh nhi D.M (5 tuổi, ngụ Bình Phước) bị bình ga mini phát nổ văng trúng người và đầu. Bệnh nhi D.M (5 tuổi, ngụ Bình Phước) bị bình ga mini phát nổ văng trúng người và đầu - Ảnh minh: báo Người Lao Động Theo đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, có 2 vết thương trên đầu, xì mô não ra ngoài, do dị vật xuyên sọ từ đỉnh đầu ra vùng chẩm.

Khai thác bệnh sử, trước khi nhập viện, bé chơi cạnh đống rác đang cháy, trong đó có bình ga mini phát nổ. Gia đình đưa bệnh nhi cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Sau khi sơ cứu, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu. Xác định dị vật trong đầu nạn nhân thông qua chụp X-quang - Ảnh minh: báo Người Lao Động Tại bệnh viện, các bác sĩ đã nhanh chóng cho bệnh nhi thở máy, hồi sức, đồng thời lên kế hoạch mổ khẩn. "Quá trình phẫu thuật, ghi nhận mô não bệnh nhi dập rất nhiều, ảnh hưởng các vùng chức năng. Bên cạnh đó, dị vật là các mảnh xương sọ vỡ vụn được các bác sĩ gắp ra ngoài. Hiện bé đang tiếp tục được hồi sức tích cực, thở máy, dùng thuốc chống phù não. Sau khi phục hồi tiên lượng bệnh nhi có thể yếu tay, yếu chân" – bác sĩ Doanh cho hay.

Bác sĩ Doanh khuyến cáo đang thời điểm mùa hè, phụ huynh cần theo dõi sát khu vực bé chơi bảo đảm an toàn. Lưu ý, các vật dụng như bình ga, xăng, dầu… cần cất giấu vị trí an toàn, tránh tầm tay của trẻ. Đây cũng không phải trường hợp đầu tiên nổ bình ga mà nạn nhân là trẻ em, vì vậy các bậc cha mẹ phải hết sức lưu ý trong vấn đề này. Dẫn thông tin từ VTV News, trước đó, vào ngày 24/3, cũng đã xảy ra một vụ nổ bình gas, khiến bé gái 7 tuổi bị mảnh sành găm sâu vào đùi. Ngay sau khi vào viện, bệnh nhi được khám, sơ cứu băng bó cầm máu vết thương và chụp phim X-quang. Phim chụp phát hiện có đa dị vật cản quang đầu trên đùi trái và cẳng chân phải. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu xử trí vết thương lấy dị vật. Thông qua ảnh chụp X-quang để xác định dị vật găm sâu vào đùi bệnh nhi - Ảnh: báo Pháp Luật và Xã hội Quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện dị vật là mảnh sành xuyên từ mặt ngoài đùi trái, đi giữa lớp cơ thẳng đùi vào đến vùng dưới bẹn nơi có bó mạch thần kinh đi qua. Dị vật gãy làm đôi, một mảnh ở phía ngoài vết thương, còn một mảnh nằm sâu bên trong, để lại đường hầm nằm dưới lớp cơ. Đặc biệt, mảnh dị vật ở phía trong nằm sát ngay bên cạnh bó mạch thần kinh đùi, nhưng chưa gây tổn thương đến bó mạch. Tuy nhiên, việc gắp dị vật ra để không ảnh hưởng đến mạch máu thần kinh của bệnh nhân là điều không hề dễ dàng.

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