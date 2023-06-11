Theo các chuyên gia y tế, việc nắn chỉnh cột sống là một kỹ thuật y khoa phức tạp, yêu cầu độ chính xác cao. Những bài tập trên mạng hầu như không mang lại hiệu quả chữa trị vì cơ thể trẻ vốn yếu ớt, vô cùng nhạy cảm và không thể nắn chỉnh nhiều. Phương pháp này nếu được thực hiện bởi những “bác sĩ online” không đủ chuyên môn sẽ khiến trẻ đối mặt với nguy cơ chấn thương, nguy hiểm hơn là dẫn đến bại liệt.

Theo thông tin từ Báo Dân Sinh, những ngày gần đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện các “bác sĩ” online với những lời chào mời, giới thiệu hấp dẫn về phương pháp nắn chỉnh sột sống cho trẻ em, giúp cải thiện tình trạng cột sống như mong muốn. Theo lời từ các “trung tâm” này, phương pháp nắn chỉnh cột sống còn giúp tăng chiều cao, hỗ trợ điều trị các chứng đau bụng, táo bón, trào ngược dạ dày ở trẻ. Lỡ đặt niềm tin nhầm chỗ nhưng không chịu tìm hiểu kỹ càng, nhiều gia đình, cha mẹ đã phải hối hận.

Những ngày gần đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện các “bác sĩ” online với những lời chào mời, giới thiệu hấp dẫn về phương pháp nắn chỉnh sột sống cho trẻ em. Ảnh: Internet

Nếu bị vẹo cột sống, trẻ phải được đi khám bởi các bác sĩ chuyên khoa về chấn thương chỉnh hình trẻ em.

Để đảm bảo an toàn cho các, các bận cha mẹ phải tỉnh táo tìm hiểu và nghiên cứu thật kỹ, không nên tin vào những lời giới thiệu trên mạng xã hội. Khi muốn thăm khám, điều trị bất kỳ bệnh lý nào cho con, các bậc cha mẹ nên tìm đến những bác sĩ có chuyên môn, phòng khám, bệnh viện uy tín.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo Báo Nhân Dân, dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo, xử lý, nhưng thời gian qua, các quảng cáo về các bài thuốc đông y "gia truyền" vẫn xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội với cam kết khỏi bệnh hoàn toàn. Không ít người đã tin tưởng mua và tự ý sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe.

Tin vào lời của các thầy thuốc tay ngang, chị T.K.T (TP.HCM) chia sẻ trên Báo Dân Sinh, chị đi mua một bài thuốc về sử dụng nhưng hiệu quả đâu không thấy, trái lại bệnh tình ngày càng nặng thêm: “Tôi bị suy nhược cơ thể, mệt mỏi nhưng không tìm ra được nguyên nhân. Tin lời vào người hàng xóm, tôi tìm đến thầy thuốc ở Tây Ninh mua dùng nhưng cảm thấy cơ thể càng mệt mỏi hơn. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, tôi sẽ bị suy thận”.

Thực tế, cách bổ thận hiệu quả nhất là xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh từ lúc nhỏ cũng như cách chăm sóc sức khỏe đúng đắn, uống đủ nước, hạn chế sử dụng các chất kích thích và tầm soát bệnh thường xuyên.

Nhiều người có quan niệm rằng thuốc nam, thuốc đông y "gia truyền" có nguồn gốc từ cây cỏ tự nhiên nên không chữa được bệnh cũng không ảnh hưởng sức khỏe... Cũng chính vì nắm bắt được tâm lý của người bệnh cho nên nhà sản xuất, công ty, thậm chí có người tự xưng là lương y ở các phòng khám, bệnh viện lớn tung ra các "chiêu trò" quảng cáo trên mạng xã hội, tạo ra "ma trận" thông tin đánh đố người dùng, với tính năng chèn clip một cách tự động vào trong phim, trong những bản tin chính thống của các đài truyền hình, cơ quan báo chí để tạo lòng tin cho người tiêu dùng.

Trước tình trạng này, thời gian gần đây, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), liên tục phát thông báo về các sản phẩm bảo vệ sức khỏe có nội dung quảng cáo sai sự thật trên các trang mạng; đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng những loại thuốc chưa rõ nguồn gốc gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Người tiêu dùng cần cảnh giác với các clip giới thiệu là bác sĩ, lương y, tư vấn bệnh, tư vấn dùng sản phẩm chữa bệnh. Người tiêu dùng cũng cần cảnh giác với các clip giới thiệu từng là các bệnh nhân, dùng sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe có thể khỏi bệnh.

Việc tin theo các nội dung quảng cáo sai sự thật khiến người bệnh không đến ngay các cơ sở y tế để được khám, chữa bệnh kịp thời sẽ bỏ qua giai đoạn điều trị khỏi bệnh, không những tổn thất về kinh tế mà còn tổn hại tới sức khỏe.