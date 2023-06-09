Ghi nhận thêm 6 người ngộ độc do ăn nấm rừng, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm cần lưu ý

Tin y tế 09/06/2023 09:53

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vừa ghi nhận thêm 6 trường hợp ngộ độc thực phẩm nghi do ăn nấm rừng.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo SGGP, các nạn nhân đều ngụ xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, gồm: Trần Thanh Hồng (31 tuổi), Hồ Thị Kim Thoa (35 tuổi), Ngô Quốc Bảo (42 tuổi), Nguyễn Phi Long (28 tuổi), Nguyễn Chí Tâm (26 tuổi) và Trần Văn Gặp (64 tuổi).

Thông tin ban đầu, ngày 6-6, các nạn nhân đã vào rừng trên địa bàn huyện Dương Minh Châu hái nấm trứng gà, trứng ngỗng, trong đó có cả loại nấm có màu đen xám (không rõ chủng loại), rồi chế biến cho gia đình, bạn bè cùng ăn. Đến khoảng 1 giờ ngày 7-6, các trường hợp trên xuất hiện dấu hiệu nôn ói, đau bụng, chóng mặt, tiêu chảy nhiều lần nên gia đình đưa vào trung tâm y tế huyện cấp cứu, hiện sức khỏe 6 người đã ổn định, trong đó có 2 người được cho về nhà theo dõi.

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Bệnh nhân ngộc độc nấm. Ảnh: Gia Đình và Xã hội

Ngày 8-6, TS-BS Nguyễn Thị Thủy Ngân, Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, 3 trường hợp ngộ độc nấm chuyển từ Tây Ninh lên là người trong một gia đình (gồm chồng, vợ và con gái); trong đó người chồng là anh C.H.H. (44 tuổi) đã tử vong, người vợ là chị Kh.T.H.T. (44 tuổi) đang nguy kịch.

Theo thông tin từ Báo VOV trước đó, ngày 4/6, gia đình ông C.H.H tự vào rừng hái nấm không rõ loại (tương tự như nấm trứng gà, trứng ngỗng), mang về chế biến thức ăn. Sau bữa cơm, cả 3 người trong gia đình đều có triệu chứng đau bụng, ói, tiêu chảy nhiều lần, ông H. tự mua thuốc không rõ loại để uống, đến 2h ngày 5/6, được người nhà đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

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Cẩn trọng với nấm lạ. Ảnh: Internet

Người con gái có triệu chứng nhẹ hơn nên ở nhà theo dõi. Đến gần 11h cùng ngày thì được người thân đưa đi khám và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng mệt, nôn ói, khó thở. Bác sĩ chẩn đoán 3 bệnh nhân này bị ngộ độc do nấm không rõ loại đồng thời xử trí thải độc, điều trị triệu chứng, nâng đỡ cơ thể.

Đến ngày 6/6, tình trạng người chồng chuyển biến xấu, bị rối loạn đông máu, tổn thương gan, thận cấp. Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc nấm mức độ nguy kịch, được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), nhưng đã tử vong. Vợ và con gái ông H ngay sau đó cũng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy do bệnh diễn tiến nặng hơn.

Các bác sỹ khuyến cáo, thời tiết đang vào mùa mưa, cũng là mùa các loại nấm, trong đó có nhiều loại nấm thường mọc lẫn nấm độc, rất khó phân biệt.

Do đó, người dân không nên hái bất cứ loại nấm nào trong rừng về làm thức ăn, vì nhiều trường hợp người dân ăn nhầm nấm độc và có các triệu chứng bất thường.

Ngộ độc nấm thường diễn tiến rất nhanh, có thể đe dọa tính mạng, do đó người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế để khám và điều trị.

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Từ khóa:   ngộ độc nấm Tây Ninh gia đình ngộ độc nấm

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