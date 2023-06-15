Thông tin MỚI về chùm ca ngộ độc botulinum ở Thủ Đức: 'Giò chả, bánh mì và bún mắm không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm'

Tin y tế 15/06/2023 19:54

Chiều 15/6, UBND TP.HCM tổ chức họp báo và có những thông báo mới nhất về chùm ca ngộ độc botulinum ở Thủ Đức.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 15/6, UBND TP.HCM tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Phó trưởng phòng y tế TP Thủ Đức, ông Nguyễn Văn Khuôn đã thông tin đến báo chí về kết quả điều tra, xử lý ngộ độc nghi do độc tố Clostridium Botulinum từ các vụ việc ghi nhận tại địa phương.

Từ thông tin phản ánh của báo chí, UBND TP Thủ Đức tiếp nhận thông tin các trường hợp ngộ độc thực phẩm nghi do độc tố Clostridium Botulinum.

Thông tin MỚI về chùm ca ngộ độc botulinum ở Thủ Đức: 'Giò chả, bánh mì và bún mắm không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm' - Ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Khuôn (Phó trưởng phòng y tế TP Thủ Đức) trong buổi họp chiều nay - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo đó, tổng số người ngộ độc thực phẩm là bảy, ngụ tại các phường Long Thạnh Mỹ, Thạnh Mỹ Lợi và Cát Lái. Trong đó có một người tử vong là ông Phan Văn Hưng, (SN 1978).

Trường hợp đầu tiên có ba ca ngộ độc, ngụ phường Long Thạnh Mỹ. Ba người này đã mua giò chả để ăn kèm với bánh mì. Đến hôm sau thì bị ngộ độc. Một trường hợp khác là ông Phan Văn Hưng, ăn bún mắm do vợ nấu, trong 4 người ăn thì chỉ có ông bị ngộ độc và tử vong.

Dẫn theo thông tin từ báo Thanh Niên, trường hợp thứ 3 là 2 thanh niên làm nghề vá xe ở dọc quốc lộ, cơ quan chức năng rất vất vả để tìm địa chỉ. "Hai người này mua cây giò chả 30.000 đồng về ăn với 2 bánh mì. Ăn xong đến hôm sau, người anh thấy người em bị mệt nên đưa vào bệnh viện, đến chiều thì người anh nhập viện luôn", ông Khuôn nói.

Thông tin kết quả điều tra, Trưởng phòng Y tế TP.Thủ Đức cho biết, các lực lượng cảnh sát môi trường, cảnh sát kinh tế, ban quản lý an toàn thực phẩm cùng vào cuộc xác minh. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm đều âm tính và không tìm được mối liên quan giữa các vụ ngộ độc thực phẩm này.

"Xu hướng chung là do giò chả, bánh mì và bún mắm không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm", Trưởng phòng Y tế TP.Thủ Đức nhận định nguồn gốc thức ăn không đảm bảo vệ sinh dẫn đến 3 vụ botulinum.topic'>ngộ độc botulinum.

Thông tin MỚI về chùm ca ngộ độc botulinum ở Thủ Đức: 'Giò chả, bánh mì và bún mắm không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm' - Ảnh 2
Một trong những bệnh nhân bị ngộ độc botulinum ở Thủ Đức - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngay sau khi xảy ra các chùm ca ngộ độc botulinum, các cơ quan chức năng của TP.Thủ Đức đã khẩn trương truy gốc, truy vết ngược nguồn gốc thực phẩm. Tuy nhiên, ông Khuôn cho biết, công tác này rất khó khăn.

Các ca ngộ độc xảy ra sau khi ăn 12-24 tiếng nên không còn mẫu thực phẩm để xét nghiệm. Các cơ quan chức năng truy xuất người bán, tìm được 2 cơ sở sản xuất giò chả không phép, không chứng nhận an toàn thực phẩm, đã yêu cầu 2 cơ sở này ngừng hoạt động, niêm phong 4 tủ thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, các mẫu này đều âm tính độc tố botulinum.

Ông Khuôn cho biết, TP.Thủ Đức cũng đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở sản xuất giò chả, thực phẩm trên địa bàn. Sau khi có kết quả điều tra, cơ quan chức năng sẽ xử phạt hành chính các cơ sở vi phạm.

Xe bồn bị lật ở Lào Cai khiến 2 bố con chết tại chỗ, người mẹ đang mang thai tử vong trong bệnh viện

Xe bồn bị lật ở Lào Cai khiến 2 bố con chết tại chỗ, người mẹ đang mang thai tử vong trong bệnh viện

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11/6, trên quốc lộ 4D, đoạn thuộc địa phận tổ 1, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   ngộ độc botulinum tin y tế botulinum

TIN MỚI NHẤT

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn