Chơi đùa với thú cưng, hai chị em tá hỏa bị mưng mủ ở hốc đầu

Tin y tế 20/06/2023 10:50

Vừa qua, BSCKII Nguyễn Tiến Thành - Thành viên Hội Da liễu Việt Nam đã tiếp nhận 2 trường hợp là chị em ruột, đến khám trong tình trạng đầu có nhiều tổn thương, nghi ngờ là vì thường xuyên làm điều này với thú cưng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vừa qua, BSCKII Nguyễn Tiến Thành - Thành viên Hội Da liễu Việt Nam đã tiếp nhận 2 trường hợp là chị em ruột, đến khám trong tình trạng đầu có nhiều tổn thương.

Cụ thể, người chị trên da đầu xuất hiện các ổ áp-xe, kích thước của áp-xe khoảng 2-3cm. Trong khi chị chỉ có một tổn thương đơn độc, người em lại có 2 ổ áp-xe.

"Trong ổ áp-xe chứa đầy các hốc mủ như sình lầy, nằm trên nền da viêm nề. Khi mủ chảy ra, khô để lại các mảng vảy tiết dày màu vàng. Tóc trong vùng thương tổn thường bị rụng", BS Thành chia sẻ.

Qua khai thác tiền sử bệnh, gia đình cho biết hai chị em thường xuyên tiếp xúc, âu yếm và thậm chí ngủ cùng chó, mèo nuôi trong nhà.

Chơi đùa với thú cưng, hai chị em tá hỏa bị mưng mủ ở hốc đầu - Ảnh 1
Người chị trên da đầu xuất hiện các ổ áp-xe, người em có 2 ổ áp-xe - Ảnh: báo Dân Trí 

"Chúng tôi xác định, 2 trường hợp này bị nhiễm nấm da đầu do tiếp xúc với chó, mèo trong gia đình (Kerion de Celse)", BS Thành phân tích.

Theo chuyên gia này, bệnh Kerion gây ra do đáp ứng miễn dịch của cơ thể với các loại nấm sợi. Các loại nấm hay gặp trong Kerion là Microsporum canis, Trichophyton tonsurans, Trichophyton verrucosum, Trichophyton mentagrophytes.

Các loài nấm này có thể lây từ người sang người do dùng chung vật dụng hoặc lây từ vật nuôi trong nhà (chó, mèo) sang người. 

Dẫn thông tin từ báo Dân Việt, bác sĩ Thành khuyến cáo, khi đã bị nhiễm nấm da do tiếp xúc với chó, mèo..., cần vệ sinh cá nhân thường xuyên; tránh mặc quần áo ẩm ướt; cần ngâm quần áo vào nước đun sôi và ủi quần áo thường xuyên hoặc phơi quần áo dưới ánh nắng mặt trời, nhất là quần áo lót; tránh tiếp xúc trực tiếp với các nguồn lây như chó, mèo...; không dùng chung quần áo, chăn màn với người mắc bệnh; tránh tắm lá cây hay tự ý đắp thuốc điều trị. 

Chơi đùa với thú cưng, hai chị em tá hỏa bị mưng mủ ở hốc đầu - Ảnh 2
"Chúng tôi xác định, 2 trường hợp này bị nhiễm nấm da đầu do tiếp xúc với chó, mèo trong gia đình (Kerion de Celse)", BS Thành phân tích - Ảnh: báo Dân Việt

"Bệnh cần được điều trị sớm, điều trị đúng, để lâu tổn thương lan rộng nhiễm trùng…Tóc trên thương tổn thường mọc lại sau khi đã hết nhiễm trùng, tuy nhiên, rụng tóc có thể vĩnh viễn trong những trường hợp nhiễm trùng kéo dài. 

Nhà có nuôi chó, mèo... thì cố gắng giữ chúng sạch sẽ, thường xuyên tắm, điều trị nấm da nếu mắc… kiểm tra sức khỏe thường xuyên và tẩy giun định kỳ và hạn chế việc cho chó mèo nằm lên gối, chăn….", bác sĩ khuyên.

Cũng theo bác sĩ Thành, nếu thấy chúng có dấu hiệu bệnh trên da, cần đưa đến phòng khám thú y để điều trị kịp thời, tránh lây sang người. Các bệnh nhân nếu bị nấm da do tiếp xúc với chó, mèo... thì cần sử dụng các thuốc chống nấm bôi tại chỗ thuốc uống toàn thân phối hợp trích rạch, dẫn lưu mủ trong ổ áp-xe  tùy thuộc vào mức độ thương tổn theo đúng chỉ định của bác sĩ chuyên khoa da liễu.

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