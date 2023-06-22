Người nhà bệnh nhân cho biết khoảng 1 tuần nay, người bệnh có uống thuốc giảm cân mua trên mạng. Sau đó người bệnh có biểu hiện ăn ít, ngủ ít, mệt mỏi, tức ngực, nói nhảm. Gia đình đã đưa người bệnh đến cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Phụ Nữ TP.HCM, ngày 22/6, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết đã tiếp nhận nữ bệnh nhân 38 tuổi (trú tại Uông Bí, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, lơ mơ, mạch nhanh.

Dẫn thông tin từ báo Vietnamnet, sau khi hội chẩn với Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ ở Quảng Ninh thống nhất phương án chuyển tuyến.

Sau khi thăm khám, xét nghiệm, người bệnh được chẩn đoán ngộ độc cấp, nghi do ngộ độc thuốc giảm cân. Các bác sĩ đã nhanh chóng hồi sức tích cực cho người bệnh. Tuy nhiên, người bệnh trong tình trạng ngộ độc rất nguy kịch, tim loạn nhịp nặng, có hiểu hiện suy thận, hạ kali máu nặng.

Các thầy thuốc khuyến cáo người dân, việc giảm cân khoa học là sự kết hợp giữa chế độ ăn hợp lý và tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Sử dụng thuốc giảm cân, đặc biệt là các loại giúp giảm cân cấp tốc chưa được kiểm chứng, rất nguy hại. Không ít người sau khi sử dụng, tác dụng giảm cân chưa thấy nhưng tác hại về sức khỏe rất lớn.

Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị suy thận do dùng viên giảm cân không rõ nguồn gốc, không ít trường hợp có tổn thương thận không hồi phục, phải theo dõi và lọc máu.

Bệnh viện Bạch Mai từng ghi nhận bệnh nhân nữ 43 tuổi (ở Quảng Ninh) sau 1 tháng liên tục uống thuốc giảm cân được quảng cáo 100% từ thảo dược thiên nhiên, giảm được 3kg nhưng cơ thể bị suy kiệt nghiêm trọng, nôn ra máu. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị teo hẹp toàn bộ dạ dày và thực quản do hóa chất; phải phẫu thuật, cắt bỏ toàn bộ dạ dày và thực quản ngực; sau đó tạo hình đường tiêu hóa trên bằng hồi đại tràng phải.

Đã có rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra vì sử dụng thuốc giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Theo các bác sĩ, nhiều sản phẩm giảm cân được quảng cáo an toàn với chiết xuất thảo dược. Điểm chung của các sản phẩm này là làm lợi tiểu gây mất nước dẫn tới sụt cân nhanh. Tuy nhiên, một số loại làm tăng nguy cơ tai biến, huyết áp và đặc biệt nguy hiểm là có độc tính làm phá hủy cầu thận không thể phục hồi.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) từng nhiều lần thông tin về kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát nhiều loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe (như Viên uống giảm cân SEVEN DAYS, Slimming TIGI MAX 28 hay DIAMOND Power Slim) có chứa chất cấm Sibutramine.

Các bác sĩ khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng trong lựa chọn và sử dụng sản phẩm giúp giảm cân. Việc giảm cân nên kết hợp giữa chế độ dinh dưỡng phù hợp, tăng cường vận động và cần có thời gian thay vì chỉ tin vào các sản phẩm giảm cân thần tốc.