13 tỉnh thành ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron với 163 trường hợp

Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.841.180 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.484 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 2.676 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 657 ca; Thở máy không xâm lấn: 139 ca; Thở máy xâm lấn: 631 ca; ECMO: 19 ca. Số bệnh nhân tử vong: Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 157 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 36.884 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 25/224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).