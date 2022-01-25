13 tỉnh thành ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron với 163 trường hợp

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.149.095 ca, trong đó có 1.838.363 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM (512.871), Bình Dương (292.523), Hà Nội (111.428), Đồng Nai (99.686), Tây Ninh (87.289).

Theo Sức khỏe và Đời sống, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.155.784 ca mắc COVID-19, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 21.841 ca nhiễm).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 36.884 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 25/224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.841.180 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.484 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 2.676 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 657 ca; Thở máy không xâm lấn: 139 ca; Thở máy xâm lấn: 631 ca; ECMO: 19 ca. Số bệnh nhân tử vong: Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 157 ca.

Theo Người Lao Động, Bộ Y tế thông tin, đến nay, đã có 13 tỉnh, thành phố ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron với 163 trường hợp được phát hiện tại Hà Nội (14), Quảng Nam (27), TP HCM (92), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (8), Khánh Hòa (11), Long An (1), Quảng Ninh (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Kiên Giang (2), Bình Dương (1).

Trong số các ca Covid-19 nhiễm biến thể Omicron hầu hết là các trường hợp nhập cảnh. Có 5 ca nhiễm biến thể Omicron cộng đồng là chùm ca liên quan đến người phụ nữ nhập cảnh tại Cam Ranh (Khánh Hòa).

Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, trong số ca mắc biến thể Omicron chỉ có 7 trường hợp có triệu chứng. Các triệu chứng này đều nhẹ, thoáng qua như bị sốt, ớn lạnh, đau họng. Trường hợp nặng nhất là cụ bà 82 tuổi có nhiều bệnh nền, nhập cảnh về từ Mỹ và đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM, hiện sức khỏe đã ổn định.

Ở các bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron được ghi nhận tại TP số ngày dương tính trung bình từ 6-7 ngày.

Trước nguy cơ dịch bệnh lây lan do biến thể Omicron, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương trong thời gian tới cần tập trung công tác phòng chống dịch; nâng cao năng lực điều trị, giảm nguy cơ các ca mắc Covid-19 chuyển nặng và tử vong. Đồng thời, có phương án sẵn sàng các trạm y tế lưu động tại các địa bàn khi dịch diễn biến phức tạp.

Bộ Y tế cho biết đang nỗ lực bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư cho điều trị; bảo đảm người nhiễm virus SARS-CoV-2 đều được quản lý, chăm sóc y tế phù hợp, được tiếp cận dịch vụ y tế nhanh và sớm ngay tại địa bàn.

Đồng thời, đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc-xin Covid-19, không để sót người có bệnh nền, tuổi cao; nhất là việc hoàn thành tiêm phủ mũi 3.