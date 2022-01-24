TP.HCM: Thêm ba ca nhiễm liên quan chùm Omicron cộng đồng

Tin y tế 24/01/2022 14:13

Chùm ca nhiễm biến thể Omicron cộng đồng tại TP.HCM đã tăng lên 5 trường hợp. Nguồn lây được xác nhận là người phụ nữ nhập cảnh từ Mỹ về Việt Nam.

Theo VnExpresss, sáng ngày 24/1, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu (Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM) cho biết, người phụ nữ 41 tuổi, từ Mỹ nhập cảnh ngày 7/1 tại sân bay Cam Ranh, cách ly tại khách sạn ở Nha Trang, đã tiêm 3 mũi vaccine. Sau khi có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính, cô về TP.HCM ngày 10/1 (ngụ tại phường 17, quận Bình Thạnh), đi ăn cùng 3 người. Một tuần sau 3 người tiếp xúc được ghi nhận là 3 ca nhiễm Omicron cộng đồng đầu tiên tại TP.HCM, riêng cô đến cuối tuần qua mới có kết quả giải trình tự gene virus.

Hai trường hợp nhiễm Omicron mới ghi nhận thêm cũng liên quan chùm ca này, gồm nam thanh niên 25 tuổi, em họ của ca Omicron sống tại quận 11. Thanh niên này đã tiêm hai mũi vaccine, từ ngày 28/12/2021 làm bảo vệ tại nhà của người phụ nữ nhập cảnh.

Trường hợp thứ hai là nam, 29 tuổi, bác sĩ khoa cấp cứu một bệnh viện tại TP.HCM, sống cùng nhà với ca Omicron ngụ quận 11, đã tiêm 3 mũi vaccine.

Như vậy, liên quan đến chùm ca Omicron cộng đồng này, TP.HCM đã ghi nhận 6 ca, với nguồn lây được cho là từ người phụ nữ nhập cảnh. Lực lượng chức năng đã xác định 11 F1 liên quan chùm ca này. Theo bác sĩ Châu, trong số F1 chỉ có hai ca dương tính là hai thanh niên nêu trên.

HCDC tối 19/1 đề nghị tất cả hành khách đi trên hai chuyến bay (VN5409 từ Hàn Quốc đến Cam Ranh ngày 7/1 và VN 1345 từ Cam Ranh đến TP.HCM ngày 10/1) khai báo tại trạm y tế địa phương để được tư vấn và xét nghiệm. Đây là hai chuyến bay có mặt người phụ nữ nhập cảnh.

Trước đó, theo báo Lao Động, bệnh nhân N.T.N.P nhập cảnh từ Mỹ về Việt Nam. Trước khi nhập cảnh, bệnh nhân được xét nghiệm PCR tại Mỹ, kết quả âm tính vào ngày 4.1.

Bệnh nhân từ Mỹ về Việt Nam nhập cảnh tại Sân bay Cam Ranh ngày 7/1 và được cách ly tại khách sạn ở Nha Trang. Quá trình cách ly tại đây, bệnh nhân ở – phòng riêng. Ngày 9/1, bệnh nhân được xét nghiệm PCR kết quả âm tính do CDC Khánh Hòa thực hiện.

Ngày 10/1, bệnh nhân P bay từ Nha Trang đến TP.HCM và được bệnh nhân P.D.K, T.B.T, P.N.H đón tại sân bay và cùng đi ăn tối.

Tối 13/1, bệnh nhân cảm thấy ho khan, rát họng nhẹ, sau đó đến phòng khám do bệnh nhân đầu tư để lấy thuốc uống.

Ngày 14/1, 3 bệnh nhân P.D.K, T.B.T, P.N.H có triệu chứng nên gọi phòng khám lấy mẫu gửi Bệnh viện 30.4. Ngày 18/1, kết quả thu được 3 bộ gene từ các mẫu bệnh mang đi giải mã định danh bằng phần mềm chuyên dụng cho thấy cả 3 bộ gene thuộc biển chủng Omicron (BA.1).

Sau đó, quá trình truy vết tiếp xúc gần, ngành y tế cũng xác định có 11 F1, trong số này có 2 ca mắc COVID-19. Và đến nay, sau khi giải trình tự gen cũng xác định 2 ca này mắc biến chủng Omicron cùng với ca người nhập cảnh.

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Từ khóa:   TP.HCM thông tin Covid - 19 biến thể Omicron

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