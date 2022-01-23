Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu mở cửa các rạp chiếu phim trên toàn quốc

Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Y tế nghiên cứu, chỉ đạo xử lý việc mở cửa trở lại các rạp chiếu phim trên toàn quốc.

Theo Tuổi Trẻ, văn phòng Chính phủ đã có văn bản 515/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc xem xét đề nghị của một số doanh nghiệp chiếu phim tại Hà Nội.

Cụ thể, một số doanh nghiệp hoạt động chiếu phim tại thành phố Hà Nội có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị xem xét cho phép các rạp chiếu phim tại Hà Nội được mở cửa hoạt động trở lại trong bối cảnh chống dịch mới. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan nghiên cứu, chỉ đạo xử lý việc mở cửa trở lại các rạp chiếu phim trên toàn quốc, bảo đảm thống nhất, phù hợp với tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Theo báo Giao Thông, trước đó, ngày 12/1, trong văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng, cộng đồng doanh nghiệp hoạt động chiếu phim tại Hà Nội cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2022, người dân có nhu cầu rất cao về thưởng thức văn hóa nghệ thuật, các hoạt động giải trí nên có rất nhiều phim Việt có kế hoạch ra mắt khán giả trong dịp Tết sau gần 2 năm trì hoãn.

Thị trường chiếu phim Hà Nội là một trong những thị trường quan trọng, góp phần đáng kể vào tổng doanh thu trên toàn quốc.

Vì vậy, để cùng thực hiện mục tiêu kép về chống dịch và phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho các phim Việt đến được với đông đảo khán giả tại Hà Nội dịp Tết này, đây là cơ hội để các nhà sản xuất phim và các doanh nghiệp điện ảnh có cơ hội tháo gỡ khó khăn về tài chính để tiếp tục tồn tại và phát triển.

Các doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn được thử nghiệm mở cửa trở lại rạp chiếu phim tại Hà Nội trong điều kiện đảm bảo nghiêm túc các công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trong năm 2021, điện ảnh Việt và rạp phim chịu ảnh hưởng nặng nề khi 2 lần đóng cửa các rạp vì Covid-19 (vào đầu tháng 2 và từ ngày 5/5/2021). Nhiều bộ phim liên tục phải dời lịch chiếu cho phù hợp với tình hình dịch bệnh. Đặc biệt, đợt bùng dịch thứ tư, các cụm rạp chiếu phim ở các thành phố lớn đã đóng cửa 6 tháng liên tiếp. Điều này đã ảnh hưởng nặng nề tới các rạp chiếu phim trên toàn quốc, khiến các rạp gặp nhiều khó khăn, thua lỗ.

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