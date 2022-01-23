Bộ Y tế không yêu cầu cách ly, người dân từ TP.HCM về quê đón Tết sớm

Theo Bộ Y tế, hiện nay, tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại các tỉnh, thành phố đã đạt tỉ lệ cao: Người từ 18 tuổi trở lên được tiêm 1 mũi đạt 100%, tiêm đủ 2 mũi đạt 95,6%, tiêm mũi 3 đạt 18,6%; trẻ em (12-17 tuổi) tiêm mũi 1 đạt 94,1%, tiêm đủ 2 mũi đạt 82,2%.

Theo báo Pháp luật TP.HCM , ngày 22/1, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

- Hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 gồm thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe , không phải cách ly y tế; nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở... thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-COV-2 và xử trí theo quy định.

Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022 và đảm bảo công tác phòng, chống dịch, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai các nội dung, cụ thể:

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp.

Bộ Y tế đã có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 - Ảnh: Tin Tức

Theo Người Lao Động, trước đó, Bộ Y tế cũng đã có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp.

Tại văn bản này, Bộ Y tế đề nghị các địa phương kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp, kiên quyết không để xảy ra các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Để phòng chống dịch Covid-19, một số địa phương yêu cầu người dân về từ vùng dịch thực hiện xét nghiệm, cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày... Thậm chí, một số nơi còn khóa trái cổng người về từ vùng cam, đỏ gây bức xúc cho người dân.

Người dân về quê đón Tết sớm - Ảnh: Tin Tức

Theo Tin Tức, chiều tối cùng ngày, tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) rất đông hành khách đã đổ về đây để về quê đón Tết sớm cùng gia đình. Khu vực phía trước và trong bến xe luôn nhộn nhịp, khách đứng ngồi la liệt, hành lý lỉnh kỉnh. Hầu hết hành khách về quê sớm đều ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên như Khánh Hoà, Phú Yên, Quảng Ngãi, Gia Lai…

Được biết, lượng khách tăng đột biến tại bến xe một phần do các tỉnh miền Trung đã có thông báo không yêu cầu cách ly tại nhà khi người dân từ TP Hồ Chí Minh - vùng xanh, về quê.

Theo lãnh đạo Bến xe Miền Đông, lượng hành khách đi xe trong ngày 21/1 là 5.716 lượt, đạt 40% so với cùng kỳ năm 2021. Dự báo lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng mạnh từ ngày 23 đến 27 tháng Chạp.