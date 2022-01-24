Ngày 24/1, Việt Nam ghi nhận 14.362 ca nhiễm COVID-19, đến nay đã có 163 ca do biến thể Omicron gây ra

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 24/1, Việt Nam ghi nhận 14.362 ca nhiễm mới.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.801), Đà Nẵng (958), Hải Phòng (733), Hưng Yên (644), Thanh Hóa (585), Quảng Ninh (404), Quảng Ngãi (387), Bình Phước (382), Bình Định (363), Nam Định (355), Hải Dương (342), Bắc Ninh (335), Nghệ An (306), Vĩnh Phúc (297), Phú Thọ (295), Bắc Giang (292), Thái Nguyên (288), Hòa Bình (278), Quảng Nam (270), Thừa Thiên Huế (259), Lâm Đồng (196), Cà Mau (191), Thái Bình (174), Khánh Hòa (159), Tây Ninh (158), Vĩnh Long (152), Quảng Bình (148), Bến Tre (134), Lạng Sơn (133), Quảng Trị (125), Hà Nam (124), Lào Cai (115), Hà Tĩnh (112), Sơn La (109), Ninh Bình (107), Hà Giang (106), Phú Yên (105), TP. Hồ Chí Minh (97), Bà Rịa - Vũng Tàu (95), Yên Bái (95), Trà Vinh (93), Tuyên Quang (87), Gia Lai (86), Kon Tum (85), Kiên Giang (78), Hậu Giang (78), Cao Bằng (70), Bình Thuận (64), Bạc Liêu (60), Đắk Nông (51), Đồng Tháp (51), Điện Biên (44), Long An (40), An Giang (36), Bình Dương (31), Cần Thơ (29), Ninh Thuận (26), Lai Châu (26), Đồng Nai (23), Sóc Trăng (21), Tiền Giang (19).

- Tính từ 16h ngày 23/1 đến 16h ngày 24/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.362 ca nhiễm mới, trong đó 55 ca nhập cảnh và 14.307 ca ghi nhận trong nước (giảm 627 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 9.534 ca trong cộng đồng).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bến Tre (-213), Hà Nội (-166), Quảng Nam (-165).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Thanh Hóa (+96), Nam Định (+89), Quảng Trị (+65).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 15.734 ca/ngày.

- Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 163 ca nhiễm COVID-19 do biến thể Omicron tại Hà Nội (14), Quảng Nam (27), TP. Hồ Chí Minh (72), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (8), Khánh Hòa (11), Long An (1), Quảng Ninh (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Kiên Giang (2), Bình Dương (1).

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.155.784 ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 21.841 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.149.095 ca, trong đó có 1.838.363 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (512.871), Bình Dương (292.523), Hà Nội (111.428), Đồng Nai (99.686), Tây Ninh (87.289).