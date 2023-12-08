Con trai Bùi Tiến Dũng thích thú khi chập chững những bước đi đầu đời nhưng bố mẹ lại phải than thở một điều này!

Cậu nhóc tỏ ra phấn khích, không ngừng hò reo khi tự đi những bước đầu tiên trong đời.

Mới đây, trên trang cá nhân, tối ngày 7/12, Bùi Tiến Dũng gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh và video con trai 1 tuổi Danil đã chập chững những bước đi đầu đời mà không cần bố mẹ dắt tay. Cậu nhóc một tuổi tỏ ra vô cùng phấn khích, không ngừng hò reo.

Bùi Tiến Dũng gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh và video con trai 1 tuổi Danil đã chập chững những bước đi đầu đời mà không cần bố mẹ dắt tay Chứng kiến khoảnh khắc này, vợ chồng Bùi Tiến Dũng cũng vui mừng, hạnh phúc. Bùi Tiến Dũng viết: “Đề nghị đồng chí Danil mới biết đi nhưng không được chạy quá nhiều. Chạy theo đồng chí đau lưng quá”.



Cậu nhóc một tuổi tỏ ra vô cùng phấn khích, không ngừng hò reo Bên dưới bình luận, người hâm mộ để lại lời chúc mừng 2 vợ chồng và khen ngợi diện mạo nhóc tì 1 tuổi chuẩn 'soái ca nhí'. Danil sở hữu mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt to tròn, dáng mũi cao và khuôn miệng cười duyên. Nhờ có đôi mắt màu xám xanh hút hồn thừa hưởng từ mẹ Ukraine khiến ai cũng xuýt xoa. Bên dưới bình luận, người hâm mộ để lại lời chúc mừng 2 vợ chồng và khen ngợi diện mạo nhóc tì 1 tuổi chuẩn 'soái ca nhí' Ngày 26/11 vừa qua, cặp đôi đã tổ chức tiệc thôi nôi cho nhóc tì sau ngày sinh của bé một hôm. Bữa tiệc được diễn ra tại không gian ngoài trời, trang trí nhiều bóng bay, bánh kem. Hai vợ chồng còn tự tay chuẩn bị mọi thứ cho ngày đặc biệt của con trai.

Ngày 26/11 vừa qua, cặp đôi đã tổ chức tiệc thôi nôi cho nhóc tì sau ngày sinh của bé một hôm Mọi người thường biết đến cậu bé với tên thân mật là Danil. Tuy nhiên ít người biết tên tiếng Việt của Danil cũng vô cùng đặc biệt, được đặt theo tên của bố. Cụ thể, con trai Bùi Tiến Dũng có tên là Bùi Tiến Đan. Tên Đan trong tiếng Anh có thể viết và đọc giống như tiếng Việt, là “Dan” (gần giống với tên Danil). Con trai Bùi Tiến Dũng có tên là Bùi Tiến Đan. Tên Đan trong tiếng Anh có thể viết và đọc giống như tiếng Việt, là “Dan” (gần giống với tên Danil) Bà xã Bùi Tiến Dũng từng cho biết, cuộc sống của vợ chồng cô đảo lộn hoàn toàn kể từ khi có con, hiếm đêm nào ngủ đủ giấc. Tuy nhiên, một năm qua là những ngày hạnh phúc nhất của vợ chồng cô vì những niềm vui mà con trai mang lại. Bà xã Bùi Tiến Dũng từng cho biết, cuộc sống của vợ chồng cô đảo lộn hoàn toàn kể từ khi có con, hiếm đêm nào ngủ đủ giấc Bà xã Bùi Tiến Dũng nhận xét con trai là cậu bé tình cảm, hài hước. Cậu nhóc yêu gấu bông và thích chơi với chó. Bé Danil cũng đã mọc những chiếc răng đầu tiên và biết gọi 'papa' (bố), 'mama' (mẹ).

Vợ chồng Bùi Tiến Dũng tổ chức thôi nôi muộn cho con trai, tiết lộ lý do gây lo lắng! Bé Danil - con trai thủ môn Bùi Tiến Dũng - tròn một tuổi hôm 25/11. Tuy nhiên, vào ngày này, thủ thành gốc Thanh Hóa và bà xã Dianka chỉ làm sinh nhật cho con trai đơn giải tại nhà

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-bui-tien-dung-thich-thu-khi-chap-chung-nhung-buoc-i-au-oi-nhung-bo-me-lai-phai-than-tho-mot-ieu-nay-636359.html