Bùi Tiến Dũng bất lực khi vợ Tây đưa ra lời yêu cầu khó đỡ, vội cầu cứu cư dân mạng 'hiến kế'!

Tin tức giải trí 14/10/2023 09:54

Trên trang cá nhân Facebook, thủ môn Bùi Tiến Dũng trưng cầu ý kiến của cư dân mạng sau khi vợ Tây đưa ra yêu cầu khó.

Vợ Tây của thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp như búp bê cùng vóc dáng chuẩn chỉnh. Sau đám cưới, tháng 11/2022 vừa qua, cặp đôi đã chào đón quý tử đầu lòng. Chỉ sau 4 tháng sinh con, vợ Tây của nam thủ môn gây bất ngờ khi lấy dáng cực nhanh và còn trở lại công việc sàn diễn. Cuộc sống hôn nhân tràn ngập hạnh phúc của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm. 

Bùi Tiến Dũng bất lực khi vợ Tây đưa ra lời yêu cầu khó đỡ, vội cầu cứu cư dân mạng 'hiến kế'! - Ảnh 1
tháng 11/2022 vừa qua, cặp đôi đã chào đón quý tử đầu lòng

Mới đây, trên trang cá nhân, Bùi Tiến Dũng đăng tải hình mới "trốn con" để đưa bà xã đi hẹn hò. Kèm theo đó, nam thủ môn choáng váng khi kể về chuyện vợ Tây bất ngờ muốn tập chạy xe máy. Anh dí dỏm xin bí kíp của cộng đồng mạng để chiều lòng bà xã: "Sáng 2 vợ chồng đi cà phê, không biết vợ mình lấy cảm hứng từ đâu ra lại đòi "anh ơi em muốn chạy xe máy ở Việt Nam". Ô-kê nếu em có gan thì anh sẽ dạy. Giờ sắm xe gì cho vợ mình chạy cho hợp lý nhỉ?".

Bùi Tiến Dũng bất lực khi vợ Tây đưa ra lời yêu cầu khó đỡ, vội cầu cứu cư dân mạng 'hiến kế'! - Ảnh 2
Mới đây, trên trang cá nhân, Bùi Tiến Dũng đăng tải hình mới "trốn con" để đưa bà xã đi hẹn hò. Kèm theo đó, nam thủ môn choáng váng khi kể về chuyện vợ Tây bất ngờ muốn tập chạy xe máy

Dưới bài đăng, Bùi Tiến Dũng nhận được rất nhiều lời tư vấn mua xe cho vợ. Nhiều bình luận bông đùa trêu Bùi Tiến Dũng nên khuyên vợ bỏ ý định đi xe máy ở Việt Nam. Thủ môn Phan Văn Biểu cũng góp vui: “Em có chiếc wave Nhật chạy được 15 năm rồi của ba em để lại, anh có hứng thú không anh Dũng, chỗ quen biết em lấy giá rất rẻ”. Bùi Tiến Dũng cũng nhanh chóng đáp lại: “Con xe của em anh rất muốn lấy, nếu như cho không thì chắc anh vui”. Hiện bài đăng vẫn đang nhận sự tương tác lớn từ cộng đồng mạng.

Bùi Tiến Dũng bất lực khi vợ Tây đưa ra lời yêu cầu khó đỡ, vội cầu cứu cư dân mạng 'hiến kế'! - Ảnh 3
Dưới bài đăng, Bùi Tiến Dũng nhận được rất nhiều lời tư vấn mua xe cho vợ. Nhiều bình luận bông đùa trêu Bùi Tiến Dũng nên khuyên vợ bỏ ý định đi xe máy ở Việt Nam

Bà xã Bùi Tiến Dũng là Dianka Zakhidova sinh năm 2000, học Đại học quốc gia Kyiv ở Ukraine, chuyên ngành văn hóa và nghệ thuật. Cô nhận được sự chú ý khi đến TP.HCM làm việc, trở thành người mẫu trình diễn, chụp ảnh cho nhiều bộ sưu tập.

Bùi Tiến Dũng bất lực khi vợ Tây đưa ra lời yêu cầu khó đỡ, vội cầu cứu cư dân mạng 'hiến kế'! - Ảnh 4
Con trai kháu khỉnh, bụ bẫm của vợ chồng Bùi Tiến Dũng khi tròn 7 tháng tuổi

Cô công khai hẹn hò cùng thủ môn Bùi Tiến Dũng vào tháng 8/2020. Cặp đôi tổ chức đám cưới ở Bà Rịa - Vũng Tàu, vào tháng 5/2022 sau khoảng thời gian dài bên nhau. Từ ngày về chung một nhà, nam thủ môn được khen ngợi là chồng quốc dân khi chăm sóc vợ tận tình. Cả hai còn dạy nhau học tiếng Việt và tiếng Ukraine để thuận tiện trong giao tiếp. 

Thủ môn Bùi Tiến Dũng bất ngờ đi khám sức khoẻ tâm thần, tiết lộ lý do làm điều đặc biệt cho vợ!

Thủ môn Bùi Tiến Dũng bất ngờ đi khám sức khoẻ tâm thần, tiết lộ lý do làm điều đặc biệt cho vợ!

Bài đăng ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng bởi không biết vì sao mà thủ môn Bùi Tiến Dũng phải đi kiểm tra sức khỏe tâm thần.

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