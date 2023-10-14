Vợ Tây của thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp như búp bê cùng vóc dáng chuẩn chỉnh. Sau đám cưới, tháng 11/2022 vừa qua, cặp đôi đã chào đón quý tử đầu lòng. Chỉ sau 4 tháng sinh con, vợ Tây của nam thủ môn gây bất ngờ khi lấy dáng cực nhanh và còn trở lại công việc sàn diễn. Cuộc sống hôn nhân tràn ngập hạnh phúc của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm.

tháng 11/2022 vừa qua, cặp đôi đã chào đón quý tử đầu lòng

Mới đây, trên trang cá nhân, Bùi Tiến Dũng đăng tải hình mới "trốn con" để đưa bà xã đi hẹn hò. Kèm theo đó, nam thủ môn choáng váng khi kể về chuyện vợ Tây bất ngờ muốn tập chạy xe máy. Anh dí dỏm xin bí kíp của cộng đồng mạng để chiều lòng bà xã: "Sáng 2 vợ chồng đi cà phê, không biết vợ mình lấy cảm hứng từ đâu ra lại đòi "anh ơi em muốn chạy xe máy ở Việt Nam". Ô-kê nếu em có gan thì anh sẽ dạy. Giờ sắm xe gì cho vợ mình chạy cho hợp lý nhỉ?".