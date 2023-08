Bà xã Bùi Tiến Dũng tiếp tục 'gặp biến' khi bị tố không mở cửa cho chồng vào nhà, chính chủ lên tiếng thế nào?

Tuy nhiên, tối cùng ngày, phía Bùi Tiến Dũng đã chính thức lên tiếng đính chính sau status gây bão trên Facebook của vợ

Mọi chuyện tưởng chừng êm xuôi cho đến mới đây, Nguyễn Khánh Linh - vợ Bùi Tiến Dũng bất ngờ có động thái đáp trả gắt một dân mạng về thông tin người này chia sẻ. Cụ thể, một cư dân mạng để lại bình luận dưới bài viết thông báo của Bùi Tiến Dũng rằng có lần mình chứng kiến Bùi Tiến Dũng không vào được nhà, phải nhờ bộ phận an ninh tòa nhà hỗ trợ mở cửa.

Lý do mà chàng cầu thủ đưa ra với bộ phận an ninh là vợ ốm, không mở được cửa. Tuy nhiên người này tỏ ra nghi ngờ, không tin vào lý do mà Tiến Dũng đưa ra vì thiết bị mở cửa nằm ngay cửa phòng ngủ, không rõ ốm đến cỡ nào mà không thể mở cửa được.