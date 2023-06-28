Bà xã Bùi Tiến Dũng tiếp tục 'gặp biến' khi bị tố không mở cửa cho chồng vào nhà, chính chủ lên tiếng thế nào?

Ồn ào vừa qua tưởng chừng êm xuôi cho đến mới đây, Nguyễn Khánh Linh - vợ Bùi Tiến Dũng bất ngờ có động thái đáp trả gắt một dân mạng về thông tin người này chia sẻ.

Vừa qua, rạng sáng ngày 6/6, trên mạng xã hội xôn xao lan truyền dòng trạng thái kì lạ của bà xã trung vệ Bùi Tiến Dũng. Cụ thể, cô bày tỏ sự tức giận và thất vọng về người chồng, người cha của các con mình. Cô viết: “Mẹ xin lỗi vì không cho các con được cuộc sống trọn vẹn. 4 năm nay mẹ chịu đựng đủ rồi, từ giờ trở đi hãy để 3 mẹ con mình yêu thương chăm sóc cho nhau đến hết đời nhé. Loại bố rẻ mạt, chưa bao giờ xứng đáng”. Vừa qua, rạng sáng ngày 6/6, trên mạng xã hội xôn xao lan truyền dòng trạng thái kì lạ của bà xã trung vệ Bùi Tiến Dũng Tuy nhiên, tối cùng ngày, phía Bùi Tiến Dũng đã chính thức lên tiếng đính chính sau status gây bão trên Facebook của vợ. Theo đó, nam cầu thủ cho biết tài khoản của vợ đang bị hacker xâm nhập. Đồng thời, nam trung vệ khẳng định rằng: "Ơ đang yêu nhau thế cơ mà. Mọi người cứ bình tĩnh để nhà DuLiShiChi (tên viết tắt của các thành viên gia đình) xử lý bọn hacker nhé".

Tuy nhiên, tối cùng ngày, phía Bùi Tiến Dũng đã chính thức lên tiếng đính chính sau status gây bão trên Facebook của vợ Mọi chuyện tưởng chừng êm xuôi cho đến mới đây, Nguyễn Khánh Linh - vợ Bùi Tiến Dũng bất ngờ có động thái đáp trả gắt một dân mạng về thông tin người này chia sẻ. Cụ thể, một cư dân mạng để lại bình luận dưới bài viết thông báo của Bùi Tiến Dũng rằng có lần mình chứng kiến Bùi Tiến Dũng không vào được nhà, phải nhờ bộ phận an ninh tòa nhà hỗ trợ mở cửa. Lý do mà chàng cầu thủ đưa ra với bộ phận an ninh là vợ ốm, không mở được cửa. Tuy nhiên người này tỏ ra nghi ngờ, không tin vào lý do mà Tiến Dũng đưa ra vì thiết bị mở cửa nằm ngay cửa phòng ngủ, không rõ ốm đến cỡ nào mà không thể mở cửa được.

Phía dưới bài đăng của Bùi Tiến Dũng, một cư dân mạng để lại bình luận rằng có lần mình chứng kiến Bùi Tiến Dũng không vào được nhà, phải nhờ bộ phận an ninh tòa nhà hỗ trợ mở cửa Trước lời chia sẻ này, Khánh Linh quyết định lên tiếng và cho biết, căn hộ của gia đình cô rộng 65m2, vợ chồng cô đang đi thuê để tiện công việc ở Hà Nội. Về chuyện khoá cửa không cho chồng vào nhà, cô cho biết khi đó mình bị ốm nặng, nằm một chỗ không đi lại được. “Đã là vợ chồng thì không có chuyện cá nhân ai không có quyền hành gì trong căn nhà” - Khánh Linh khẳng định. Dòng đính chính của bà xã trung vệ Bùi Tiến Dũng lập tức nhận được sự quan tâm. Một số ý kiến bày tỏ sự vui mừng khi đôi vợ chồng trẻ vẫn hạnh phúc chứ không có chuyện "rạn nứt" như đồn đoán trên mạng xã hội. Trước lời tố của cư dân mạng này, Khánh Linh quyết định lên tiếng đính chính Được biết, ngày 21/10/2019, cặp đôi hạnh phúc đón chào con gái đầu lòng, tên bé là Sushi (tên thật Bùi Khánh Tuệ An). Đến đầu năm 2021, cầu thủ Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh đã tổ chức đám cưới sau một thời gian dài hẹn hò, tìm hiểu. Cuối năm 2021, gia đình Tiến Dũng đón thêm bé thứ hai Bùi Khánh Gia Hân (biệt danh Mochi). Sau quá trình du học ở Singapore, Khánh Linh về quản lý cơ ngơi của gia đình (kinh doanh khách sạn và quán karaoke). Gần đây, cô và Bùi Tiến Dũng còn kinh doanh thêm thời trang cũng như tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Năm 2019, cặp đôi hạnh phúc đón chào con gái đầu lòng, tên bé là Sushi (tên thật Bùi Khánh Tuệ An). Đến đầu năm 2021, cầu thủ Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh đã tổ chức đám cưới sau một thời gian dài hẹn hò, tìm hiểu Ở khía cạnh gia đình, Khánh Linh là điểm tựa vững chắc cho Bùi Tiến Dũng khi cô gần như một tay lo lắng mọi chuyện bởi chồng vốn thường xuyên phải xa nhà để tập luyện, thi đấu. Dù vậy, như Tiến Dũng nói "Linh có thể làm được tất cả mọi việc từ nội trợ, chăm con, kinh doanh".

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