Hậu lùm xùm bài tố 'loại bố rẻ mạt', bà xã Bùi Tiến Dũng tiếp tục có động thái đầy tâm trạng gây chú ý!

Tin tức giải trí 27/06/2023 09:43

Hậu lùm xùm nghi vấn "rạn nứt" hôn nhân, mới đây nhất, trên trang cá nhân của Khánh Linh - bà xã Bùi Tiến Dũng đã đăng tải bài viết đầy tâm trạng.

Rạng sáng ngày 6/6, trên mạng xã hội xôn xao lan truyền dòng trạng thái kì lạ của bà xã trung vệ Bùi Tiến Dũng. Cụ thể, cô bày tỏ sự tức giận và thất vọng về người chồng, người cha của các con mình. Cô viết: “Mẹ xin lỗi vì không cho các con được cuộc sống trọn vẹn. 4 năm nay mẹ chịu đựng đủ rồi, từ giờ trở đi hãy để 3 mẹ con mình yêu thương chăm sóc cho nhau đến hết đời nhé. Loại bố rẻ mạt, chưa bao giờ xứng đáng”. 

Hậu lùm xùm bài tố 'loại bố rẻ mạt', bà xã Bùi Tiến Dũng tiếp tục có động thái đầy tâm trạng gây chú ý! - Ảnh 1
Động thái của Khánh Linh ngay lập tức thu hút sự chú ý và bàn luận sôi nổi của cư dân mạng

Tuy nhiên, tối cùng ngày, phía Bùi Tiến Dũng đã chính thức lên tiếng đính chính sau status gây bão trên Facebook của vợ. Theo đó, nam cầu thủ cho biết tài khoản của vợ đang bị hacker xâm nhập. Đồng thời, nam trung vệ khẳng định rằng: "Ơ đang yêu nhau thế cơ mà. Mọi người cứ bình tĩnh để nhà DuLiShiChi (tên viết tắt của các thành viên gia đình) xử lý bọn hacker nhé". 

Hậu lùm xùm bài tố 'loại bố rẻ mạt', bà xã Bùi Tiến Dũng tiếp tục có động thái đầy tâm trạng gây chú ý! - Ảnh 2
Tối cùng ngày, phía Bùi Tiến Dũng đã chính thức lên tiếng đính chính sau status trên Facebook của vợ

Hậu lùm xùm nghi vấn "rạn nứt" trên, mới đây nhất, trên trang cá nhân của Khánh Linh - bà xã Bùi Tiến Dũng đã đăng tải bài viết đầy tâm trạng. Cô viết: "Cầu cho tâm đủ tịnh để gạt bỏ hơn thua. Cầu cho trí minh mẫn để biết rõ thật - đùa". 

Mặc dù không đề cập đến câu chuyện cụ thể nhưng khán giả dễ dàng nhận thấy tâm trạng của bà xã Bùi Tiến Dũng không được vui. Hiện, mọi nhất cử nhất động của cặp đôi vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Sau khi thông báo lấy lại được tài khoản mạng xã hội từ hacker, Khánh Linh cũng thường xuyên đăng tải mọi hoạt động lên trên trang cá nhân như bình thường.

Hậu lùm xùm bài tố 'loại bố rẻ mạt', bà xã Bùi Tiến Dũng tiếp tục có động thái đầy tâm trạng gây chú ý! - Ảnh 3
Hậu lùm xùm nghi vấn "rạn nứt" trên, mới đây nhất, trên trang cá nhân của Khánh Linh - bà xã Bùi Tiến Dũng đã đăng tải bài viết đầy tâm trạng

Dân tình cũng thường xuyên bắt gặp những khoảnh khắc ngọt ngào của Bùi Tiến Dũng và vợ khi cô cùng nhóc tỳ đến tận nơi thi đấu ủng hộ chồng. Hay những giây phút cả 2 đi ăn uống, vui chơi cùng bạn bè sau trận đấu. Từ đó, tin đồn trục trặc hôn nhân cũng bị đập tan.

Được biết, ngày 21/10/2019, cặp đôi hạnh phúc đón chào con gái đầu lòng, tên bé là Sushi (tên thật Bùi Khánh Tuệ An). Đến đầu năm 2021, cầu thủ Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh đã tổ chức đám cưới sau một thời gian dài hẹn hò, tìm hiểu. Cuối năm 2021, gia đình Tiến Dũng đón thêm bé thứ hai Bùi Khánh Gia Hân (biệt danh Mochi).

Hậu lùm xùm bài tố 'loại bố rẻ mạt', bà xã Bùi Tiến Dũng tiếp tục có động thái đầy tâm trạng gây chú ý! - Ảnh 4
Đầu năm 2021, cầu thủ Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh đã tổ chức đám cưới sau một thời gian dài hẹn hò, tìm hiểu

Sau quá trình du học ở Singapore, Khánh Linh về quản lý cơ ngơi của gia đình (kinh doanh khách sạn và quán karaoke). Gần đây, cô và Bùi Tiến Dũng còn kinh doanh thêm thời trang cũng như tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Ở khía cạnh gia đình, Khánh Linh là điểm tựa vững chắc cho Bùi Tiến Dũng khi cô gần như một tay lo lắng mọi chuyện bởi chồng vốn thường xuyên phải xa nhà để tập luyện, thi đấu. Dù vậy, như Tiến Dũng nói "Linh có thể làm được tất cả mọi việc từ nội trợ, chăm con, kinh doanh".

Sau bài tố 'loại bố rẻ mạt', tài khoản của bà xã Bùi Tiến Dũng tiếp tục có động thái 'lạ', netizen 'đứng ngồi không yên'!

Sau bài tố 'loại bố rẻ mạt', tài khoản của bà xã Bùi Tiến Dũng tiếp tục có động thái 'lạ', netizen 'đứng ngồi không yên'!

Hành động này lần nữa thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Đa số đều phẫn nộ trước việc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

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