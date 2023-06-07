Sau bài tố 'loại bố rẻ mạt', tài khoản của bà xã Bùi Tiến Dũng tiếp tục có động thái 'lạ', netizen 'đứng ngồi không yên'!

Tin tức giải trí 07/06/2023 14:31

Hành động này lần nữa thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Đa số đều phẫn nộ trước việc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Rạng sáng nay (6/6), trên mạng xã hội bất ngờ xôn xao lan truyền đoạn status kì lạ của vợ trung vệ Bùi Tiến Dũng. Cụ thể, cô bày tỏ sự tức giận và thất vọng về người chồng, người cha của các con mình. Cô viết: 

“Mẹ xin lỗi vì không cho các con được cuộc sống trọn vẹn. 4 năm nay mẹ chịu đựng đủ rồi, từ giờ trở đi hãy để 3 mẹ con mình yêu thương chăm sóc cho nhau đến hết đời nhé. Loại bố rẻ mạt, chưa bao giờ xứng đáng”. 

Sau bài tố 'loại bố rẻ mạt', tài khoản của bà xã Bùi Tiến Dũng tiếp tục có động thái 'lạ', netizen 'đứng ngồi không yên'! - Ảnh 1
Rạng sáng nay (6/6), trên mạng xã hội bất ngờ xôn xao lan truyền đoạn status kì lạ của vợ trung vệ Bùi Tiến Dũng

Tối cùng ngày, phía Bùi Tiến Dũng đã chính thức lên tiếng đính chính sau status trên Facebook của vợ. Theo đó, nam cầu thủ cho biết: "Ơ đang yêu nhau thế cơ mà. Mọi người cứ bình tĩnh để nhà DuLiShiChi (tên viết tắt của các thành viên gia đình) xử lý bọn hacker nhé". 

Sau bài tố 'loại bố rẻ mạt', tài khoản của bà xã Bùi Tiến Dũng tiếp tục có động thái 'lạ', netizen 'đứng ngồi không yên'! - Ảnh 2
Tối cùng ngày, phía Bùi Tiến Dũng đã chính thức lên tiếng đính chính sau status trên Facebook của vợ

Tuy nhiên, sự việc chưa hết xôn xao, đến trưa ngày 7/6, tài khoản Facebook của Nguyễn Khánh Linh tiếp tục có động thái đáp trả. Cụ thể, người được cho là hacker đang giữ tài khoản của bà xã Bùi Tiến Dũng đã không ngần ngại đăng dòng trạng thái thách thức rằng: "Trước khi trả lại Facebook, mình sẽ đăng nốt những điều hay ho cả nhả chờ nhé". 

Sau bài tố 'loại bố rẻ mạt', tài khoản của bà xã Bùi Tiến Dũng tiếp tục có động thái 'lạ', netizen 'đứng ngồi không yên'! - Ảnh 3
Tuy nhiên, sự việc chưa hết xôn xao, đến trưa ngày 7/6, tài khoản Facebook của Nguyễn Khánh Linh tiếp tục có động thái đáp trả

Hành động này lần nữa thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Đa số đều phẫn nộ trước việc xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng bày tỏ sự tò mò và mong chờ về câu chuyện mà người này muốn vạch trần. Hiện tại, phía Bùi Tiến Dũng chưa cập nhật động thái mới về vụ xử lí hacker trên.

Sau bài tố 'loại bố rẻ mạt', tài khoản của bà xã Bùi Tiến Dũng tiếp tục có động thái 'lạ', netizen 'đứng ngồi không yên'! - Ảnh 4
Hiện tại, phía Bùi Tiến Dũng chưa cập nhật động thái mới về vụ xử lí hacker trên

Tối ngày 6/6, hai đội bóng Viettel và Khánh Hòa đã có trận so tài tại sân vận động 19/8 (TP. Nha Trang) với kết quả hòa 0-0. Cầu thủ Bùi Tiến Dũng ngồi ghế dự bị, không ra sân thi đấu. Hình ảnh Khánh Linh – bà xã anh - ngồi trên khán đài theo dõi trận bóng cũng gây chú ý.

Sau bài tố 'loại bố rẻ mạt', tài khoản của bà xã Bùi Tiến Dũng tiếp tục có động thái 'lạ', netizen 'đứng ngồi không yên'! - Ảnh 5
Hình ảnh Khánh Linh – bà xã anh - ngồi trên khán đài theo dõi trận bóng cũng gây chú ý
Sau bài tố 'loại bố rẻ mạt', tài khoản của bà xã Bùi Tiến Dũng tiếp tục có động thái 'lạ', netizen 'đứng ngồi không yên'! - Ảnh 6
Khuya cùng ngày, nam trung vệ đăng tải ảnh tình cảm bên vợ con ngầm đập tan tin đồn rạn nứt hôn nhân

Trong các clip do cộng đồng mạng đăng tải, bà xã của nam trung vệ mặc áo đen, thường xuyên nhìn vào điện thoại. Gương mặt Khánh Linh không tươi tắn như mọi lần. Trong khi đó, Sushi – con gái Bùi Tiến Dũng, lại khá hào hứng theo dõi trận đấu trên sân dù ba không thi đấu. Khuya cùng ngày, nam trung vệ đăng tải ảnh tình cảm bên vợ con ngầm đập tan tin đồn rạn nứt hôn nhân.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng vừa đính chính việc vợ đăng 'loại bố rẻ mạt', mẹ vợ lại tiếp tục có động thái chỉ trích cực gắt khiến netizen khó hiểu?

Trung vệ Bùi Tiến Dũng vừa đính chính việc vợ đăng 'loại bố rẻ mạt', mẹ vợ lại tiếp tục có động thái chỉ trích cực gắt khiến netizen khó hiểu?

Mặc dù không đề cập cụ thể đến chuyện gì nhưng khán giả nghi ngờ đang nói về chàng rể giữa lúc các con đang vướng nghi vấn lục đục, dòng chia sẻ trên của mẹ Khánh Linh càng khiến dân tình thêm tò mò.

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