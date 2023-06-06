Giữa đêm, bà xã Bùi Tiến Dũng bất ngờ đăng dòng trạng thái 'lạ': '4 năm chịu đựng đủ rồi, bố chưa bao giờ xứng đáng'

Động thái của Khánh Linh ngay lập tức thu hút sự chú ý và bàn luận sôi nổi của cư dân mạng. Hiện tại, cả hai chưa có động thái lên tiếng rõ về thực hư câu chuyện.

Rạng sáng nay (6/6), trên mạng xã hội bất ngờ xôn xao lan truyền đoạn status kì lạ của vợ trung vệ Bùi Tiến Dũng. Cụ thể, cô bày tỏ sự tức giận và thất vọng về người chồng, người cha của các con mình. Cô viết: “Mẹ xin lỗi vì không cho các con được cuộc sống trọn vẹn. 4 năm nay mẹ chịu đựng đủ rồi, từ giờ trở đi hãy để 3 mẹ con mình yêu thương chăm sóc cho nhau đến hết đời nhé. Loại bố rẻ mạt, chưa bao giờ xứng đáng”.

Động thái của Khánh Linh ngay lập tức thu hút sự chú ý và bàn luận sôi nổi của cư dân mạng. Hiện tại, cả hai chưa có động thái lên tiếng rõ về thực hư câu chuyện Động thái của Khánh Linh ngay lập tức thu hút sự chú ý và bàn luận sôi nổi của cư dân mạng. Hiện tại, cả hai chưa có động thái lên tiếng rõ về thực hư câu chuyện. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng Bùi Tiến Dũng là người nổi tiếng của Đội tuyển Việt Nam nên vợ chồng cần giải quyết ổn thoả với nhau chứ không phải mang tố nhau trên mạng xã hội. Một số ý kiến khác cũng bày tỏ sự đồng cảm với bà xã Bùi Tiến Dũng. Vợ Bùi Tiến Dũng tên Nguyễn Khánh Linh, sinh ra trong một gia đình khá giả, làm kinh doanh ở Bắc Ninh. Từ nhỏ, cô đã được bố mẹ chiều chuộng hết mực, nhưng đáng quý là song song với đó, cũng được gia đình uốn nắn, dạy cách sớm tự lập.

Hiện tại, cả hai chưa có động thái lên tiếng rõ về thực hư câu chuyện Đây không phải lần đầu tiên bà xã trung vệ Bùi Tiến Dũng có biểu hiện bất ổn trên mạng xã hội. Trước đó, vào ngày 13/9/2020, Khánh Linh cũng có loạt động thái lạ khiến nhiều người lo lắng khi để tình trạng hôn nhân trên Facebook là "độc thân", ở phần giới thiệu cô cũng để trạng thái "single mom" (tức mẹ đơn thân). Ngoài ra, 9X cũng xóa hết toàn bộ ảnh trong lễ ăn hỏi của cả 2 trước đó cũng như hủy theo dõi ông xã trên mạng xã hội. Về phần Tiến Dũng, ngay khi tin đồn nổ ra, anh lên tiếng khẳng định chỉ là giận hờn vu vơ mà thôi. Nếu ông xã lên tiếng nói rõ chuyện tình cảm thì hot mom họ Nguyễn không có bất cứ động thái nào. Trên trang cá nhân, cô chỉ chia sẻ những status liên quan đến công việc. Chính đầu này càng khiến t6in đồn rạn nứt tình cảm giữa nam trung vệ và bà xã càng có cơ sở chắc chắn hơn. Ngày 13/9/2020, Khánh Linh cũng có loạt động thái lạ khiến nhiều người lo lắng khi để tình trạng hôn nhân trên Facebook là "độc thân", ở phần giới thiệu cô cũng để trạng thái "single mom" (tức mẹ đơn thân) Được biết, ngày 21/10/2019, cặp đôi hạnh phúc đón chào con gái đầu lòng, tên bé là Sushi (tên thật Bùi Khánh Tuệ An). Cuối năm 2021, gia đình Tiến Dũng đón thêm bé thứ hai Bùi Khánh Gia Hân (biệt danh Mochi). Ngày 21/10/2019, cặp đôi hạnh phúc đón chào con gái đầu lòng, tên bé là Sushi (tên thật Bùi Khánh Tuệ An) Sau quá trình du học ở Singapore, Khánh Linh về quản lý cơ ngơi của gia đình (kinh doanh khách sạn và quán karaoke). Gần đây, cô và Bùi Tiến Dũng còn kinh doanh thêm thời trang cũng như tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Ở khía cạnh gia đình, Khánh Linh là điểm tựa vững chắc cho Bùi Tiến Dũng khi cô gần như một tay lo lắng mọi chuyện bởi chồng vốn thường xuyên phải xa nhà để tập luyện, thi đấu Ở khía cạnh gia đình, Khánh Linh là điểm tựa vững chắc cho Bùi Tiến Dũng khi cô gần như một tay lo lắng mọi chuyện bởi chồng vốn thường xuyên phải xa nhà để tập luyện, thi đấu. Dù vậy, như Tiến Dũng nói "Linh có thể làm được tất cả mọi việc từ nội trợ, chăm con, kinh doanh".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-em-ba-xa-bui-tien-dung-bat-ngo-ang-dong-trang-thai-la-4-nam-chiu-ung-u-roi-bo-chua-bao-gio-xung-ang-589357.html