Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng công khai loạt ảnh cận mặt của quý tử, diện mạo nhóc tì ra sao mà được netizen khen 'chăm khéo'!

Từ ngày có con, vợ chồng Bùi Tiến Dũng không ít lần show ảnh về quý tử. Tuy nhiên, cặp đôi với úp mở về diện mạo của nhóc tỳ.

Chỉ sau vài tháng sinh con, vợ mẫu Tây Dianka Zakhidova của Bùi Tiến Dũng gây chú ý với màn tái xuất runway đầy ấn tượng. Nhiều người ngợi khen về vóc dáng "mẹ 1 con" chuẩn chỉnh của người đẹp như thời còn con gái. Không chỉ vậy, gia đình nhỏ của nam cầu thủ cũng nhận nhiều sự yêu thương kể từ khi có thêm thành viên mới. Từ ngày có con, vợ chồng Bùi Tiến Dũng không ít lần show ảnh về quý tử. Tuy nhiên, cặp đôi với úp mở về diện mạo của nhóc tỳ Từ ngày có con, vợ chồng Bùi Tiến Dũng không ít lần show ảnh về quý tử. Tuy nhiên, cặp đôi với úp mở về diện mạo của nhóc tỳ. Cho đến mới nhất, nhân kỉ niệm con trai tròn 6 tháng tuổi, vợ mẫu Tây lần đầu xả kho loạt ảnh cận mặt của con trai trên trang cá nhân.

Mới nhất, nhân kỉ niệm con trai tròn 6 tháng tuổi, vợ mẫu Tây lần đầu xả kho loạt ảnh cận mặt của con trai trên trang cá nhân. Thông qua hình ảnh đăng tải, người hâm mộ được dịp xuýt xoa trước vẻ bụ bẫm, đáng yêu của nhóc tì. Không chỉ vậy, đa số ý kiến còn ngợi khen Dianka chăm con quá khéo và vô vàn bình luận gửi lời chúc tốt đẹp dành cho thiên thần nhỏ. Hà Đức Chinh cũng xuýt xoa trước vẻ bụ bẫm, đáng yêu của nhóc tì Trước đó, ngày 25/11 năm ngoái, Dianka hạ sinh quý tử đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế nổi tiếng Sài Gòn. Em bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Theo chia sẻ, dù chưa đến ngày dự sinh nhưng do sức khỏe của Dianka không ổn định, huyết áp tăng cao buộc lòng các bác sĩ phải để em bé chào đời sớm.

Dianka Zakhidova còn xả kho thêm hình ảnh nhóc tì bên dưới phần bình luận Ngay khi xuất viện, Dianka Zakhidova cũng bắt tay vào công cuộc lấy lại vóc dáng sau sinh. Và chỉ sau hơn 2 tháng sinh con, cô đã về dáng rất nhanh, tự tin diện trang phục bikini và quay trở lại công việc mẫu ảnh. Chỉ sau hơn 2 tháng sinh con, cô đã về dáng rất nhanh, tự tin quay trở lại công việc người mẫu "Mình đã bắt đầu quá trình hồi phục ngay khi về nhà từ bệnh viện. Có một bạn trị liệu xoa bóp đến tận nhà giúp mình tẩy tế bào chết bằng các sản phẩm tự nhiên, mát xa bụng, chăm sóc da mặt, chăm sóc tóc. Trong 10 ngày mình đã giảm được 13kg. Mình giảm cân rất nhanh, kết quả này làm mình ngạc nhiên. Một tháng sau, cuối cùng mình soi gương và mỉm cười" - Dianka chia sẻ về hành trình lấy lại vóc dáng sau sinh.

Vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng sau 1 năm làm dâu Việt: "Mình muốn trở thành một phần của người Việt Nam" Sau một năm ngày cưới với thủ môn Bùi Tiến Dũng, nàng WAG ngoại quốc Dianka Zakhidova lần đầu chia sẻ những cảm xúc khi làm dâu Việt, cách chăm sóc con trai chu đáo mà vẫn có thể theo đuổi đam mê trên sàn catwalk.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-tay-cua-bui-tien-dung-cong-khai-loat-anh-can-mat-cua-quy-tu-dien-mao-nhoc-ti-ra-sao-ma-uoc-netizen-khen-cham-kheo-585946.html