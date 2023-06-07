Trung vệ Bùi Tiến Dũng vừa đính chính việc vợ đăng 'loại bố rẻ mạt', mẹ vợ lại tiếp tục có động thái chỉ trích cực gắt khiến netizen khó hiểu?

Mặc dù không đề cập cụ thể đến chuyện gì nhưng khán giả nghi ngờ đang nói về chàng rể giữa lúc các con đang vướng nghi vấn lục đục, dòng chia sẻ trên của mẹ Khánh Linh càng khiến dân tình thêm tò mò.

Rạng sáng nay (6/6), trên mạng xã hội bất ngờ xôn xao lan truyền đoạn status kì lạ của vợ trung vệ Bùi Tiến Dũng. Cụ thể, cô bày tỏ sự tức giận và thất vọng về người chồng, người cha của các con mình. Cô viết: “Mẹ xin lỗi vì không cho các con được cuộc sống trọn vẹn. 4 năm nay mẹ chịu đựng đủ rồi, từ giờ trở đi hãy để 3 mẹ con mình yêu thương chăm sóc cho nhau đến hết đời nhé. Loại bố rẻ mạt, chưa bao giờ xứng đáng”. Động thái của Khánh Linh ngay lập tức thu hút sự chú ý và bàn luận sôi nổi của cư dân mạng.

Động thái của Khánh Linh ngay lập tức thu hút sự chú ý và bàn luận sôi nổi của cư dân mạng. Hiện tại, cả hai chưa có động thái lên tiếng rõ về thực hư câu chuyện Ngay sau đó, em vợ Bùi Tiến Dũng đăng tải tài khoản Facebook của chị gái khẳng định đang bị "hack nick": "Facebook chị gái em bị hack, mọi người đừng ai để bị lừa ạ". Về phía Bùi Tiến Dũng, anh cũng giữ im lặng trên mạng xã hội trước sự việc mà chỉ chia sẻ riêng với một người bạn, khẳng định nick của vợ đã bị hack (mất quyền kiểm soát). Vợ chồng nam trung vệ đang xử lý và sẽ sớm có bài đính chính.



Nam trung vệ đính chính nick vợ hack nên mới có dòng trạng thái kì lạ Tuy nhiên, bài đính chính khiến người hâm mộ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì trên Instagram mẹ vợ Bùi Tiến Dũng lại bất ngờ để lại dòng story bày tỏ trạng thái cực gay gắt vào đêm qua. Nội dụng bài viết cụ thể như: "Sống mà đặt lũ bạn *** hơn cả gia đình, liệu mà nhận nhân quả đi". Trên Instagram mẹ vợ Bùi Tiến Dũng lại bất ngờ để lại dòng story bày tỏ trạng thái cực gay gắt vào đêm qua Mặc dù không đề cập cụ thể đến chuyện gì nhưng khán giả nghi ngờ đang nói về chàng rể giữa lúc các con đang vướng nghi vấn lục đục, dòng chia sẻ trên của mẹ Khánh Linh càng khiến dân tình thêm tò mò. Hiện tại, muốn biết rõ thực hư ra sao phải đợi lời xác minh của gia đình nam trung vệ Bùi Tiến Dũng. Mặc dù không đề cập cụ thể đến chuyện gì nhưng khán giả nghi ngờ đang nói về chàng rể giữa lúc các con đang vướng nghi vấn lục đục Trung vệ Bùi Tiến Dũng thuộc biên chế CLB Viettel và người đẹp Nguyễn Khánh Linh tổ chức lễ đính hôn vào tháng 6/2019. Cặp đôi đón con gái đầu lòng vào tháng 10 cùng năm. Phải đến tháng 11/2020, sau khi vô địch V-League 2020 cùng Viettel FC, Bùi Tiến Dũng cầu hôn Khánh Linh. Cặp đôi đón con gái đầu lòng vào tháng 10/2019 Lễ cưới của Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Khánh Linh được tổ chức vào tháng 1/2021. Cuối năm 2021, trung vệ của ĐT Việt Nam và vợ đón con gái thứ hai chào đời.

Giữa đêm, bà xã Bùi Tiến Dũng bất ngờ đăng dòng trạng thái 'lạ': '4 năm chịu đựng đủ rồi, bố chưa bao giờ xứng đáng' Động thái của Khánh Linh ngay lập tức thu hút sự chú ý và bàn luận sôi nổi của cư dân mạng. Hiện tại, cả hai chưa có động thái lên tiếng rõ về thực hư câu chuyện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trung-ve-bui-tien-dung-vua-inh-chinh-viec-vo-ang-loai-bo-re-mat-me-vo-lai-tiep-tuc-co-ong-thai-chi-trich-cuc-gat-khien-netizen-kho-hieu-589680.html