Bài đăng ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng bởi không biết vì sao mà thủ môn Bùi Tiến Dũng phải đi kiểm tra sức khỏe tâm thần.

Sau khi kết hôn với người mẫu Tây Dianka Zakhidova, cuộc sống hôn nhân của thủ môn Bùi Tiến Dũng nhận được nhiều sự quan tâm. Tháng 11/2022 vừa qua, gia đình nhỏ của nam cầu thủ và vợ Tây cũng đã hạnh phúc chào đón nhóc tì đầu lòng ra đời là một bé trai tên Danil. Tháng 11/2022 vừa qua, gia đình nhỏ của nam cầu thủ và vợ Tây cũng đã hạnh phúc chào đón nhóc tì đầu lòng ra đời là một bé trai tên Danil Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân của mình, thủ môn Bùi Tiến Dũng bất ngờ chia sẻ hình ảnh giấy khám sức khỏe tâm thần. Theo đó, bác sĩ kết luận rằng, tình trạng sức khỏe tâm thần của nam thủ môn hoàn toàn bình thường.

Bài đăng ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng bởi không biết vì sao mà thủ môn Bùi Tiến Dũng phải đi kiểm tra sức khỏe tâm thần. Trước thắc mắc của người hâm mộ, thủ môn nổi tiếng cho biết, đây là thủ tục cần thiết để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kết hôn cùng với vợ người Ukraine, người mẫu Dianka Zakhidova.

Trước thắc mắc của người hâm mộ, thủ môn nổi tiếng cho biết, đây là thủ tục cần thiết để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kết hôn cùng với vợ người Ukraine, người mẫu Dianka Zakhidova Thủ môn Bùi Tiến Dũng và người mẫu Dianka Zakhidova đã có con và chung sống cùng nhau nhưng về mặt pháp lý thì cả hai vẫn chưa chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Theo quy định pháp luật, khi kết hôn với người nước ngoài thì trong hồ sơ bắt buộc phải có giấy khám sức khỏe xác nhận không mắc bệnh tâm thần hoặc những bệnh khác không làm chủ được hành vi của mình.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng và người mẫu Dianka Zakhidova đã có con và chung sống cùng nhau nhưng về mặt pháp lý thì cả hai vẫn chưa chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp Giấy xác nhận phải được cấp bởi những cơ sở y tế có thẩm quyền tại Việt Nam và nước ngoài. Thời gian khám không quá 6 tháng tính từ thời điểm đăng ký hồ sơ. Thủ môn Bùi Tiến Dũng và vợ là nữ người mẫu Dianka Zakhidova tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022. Người mẫu Dianka nói Bùi Tiến Dũng là người chồng tâm lý Chỉ sau vài tháng sinh quý tử, người mẫu Dianka gây bất ngờ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn như thời son rỗi. Cô cũng nhận được sự ủng hộ của chồng khi quay trở lại sàn diễn thời trang. Theo chia sẻ với truyền thông, nữ người mẫu cho biết bản thân không muốn chồng phải gánh vác trách nhiệm tài chính một mình nên luôn cố gắng đảm bảo cả hai sẽ cùng nhau kiếm tiền. "Anh ấy biết tôi cảm thấy thế nào về công việc của mình. Anh ấy luôn hỗ trợ, cổ vũ để tôi có thể làm những gì mình yêu thích. Anh muốn tôi được hạnh phúc và tôi rất biết ơn chồng mình vì điều này" - Dianka chia sẻ.

Bà xã Bùi Tiến Dũng tiếp tục 'gặp biến' khi bị tố không mở cửa cho chồng vào nhà, chính chủ lên tiếng thế nào? Ồn ào vừa qua tưởng chừng êm xuôi cho đến mới đây, Nguyễn Khánh Linh - vợ Bùi Tiến Dũng bất ngờ có động thái đáp trả gắt một dân mạng về thông tin người này chia sẻ.

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