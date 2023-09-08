Thủ môn Bùi Tiến Dũng bất ngờ đi khám sức khoẻ tâm thần, tiết lộ lý do làm điều đặc biệt cho vợ!

Tin tức giải trí 08/09/2023 08:57

Bài đăng ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng bởi không biết vì sao mà thủ môn Bùi Tiến Dũng phải đi kiểm tra sức khỏe tâm thần.

Sau khi kết hôn với người mẫu Tây Dianka Zakhidova, cuộc sống hôn nhân của thủ môn Bùi Tiến Dũng nhận được nhiều sự quan tâm. Tháng 11/2022 vừa qua, gia đình nhỏ của nam cầu thủ và vợ Tây cũng đã hạnh phúc chào đón nhóc tì đầu lòng ra đời là một bé trai tên Danil.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng bất ngờ đi khám sức khoẻ tâm thần, tiết lộ lý do làm điều đặc biệt cho vợ! - Ảnh 1
Tháng 11/2022 vừa qua, gia đình nhỏ của nam cầu thủ và vợ Tây cũng đã hạnh phúc chào đón nhóc tì đầu lòng ra đời là một bé trai tên Danil

Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân của mình, thủ môn Bùi Tiến Dũng bất ngờ chia sẻ hình ảnh giấy khám sức khỏe tâm thần. Theo đó, bác sĩ kết luận rằng, tình trạng sức khỏe tâm thần của nam thủ môn hoàn toàn bình thường.

Bài đăng ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng bởi không biết vì sao mà thủ môn Bùi Tiến Dũng phải đi kiểm tra sức khỏe tâm thần. Trước thắc mắc của người hâm mộ, thủ môn nổi tiếng cho biết, đây là thủ tục cần thiết để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kết hôn cùng với vợ người Ukraine, người mẫu Dianka Zakhidova. 

Thủ môn Bùi Tiến Dũng bất ngờ đi khám sức khoẻ tâm thần, tiết lộ lý do làm điều đặc biệt cho vợ! - Ảnh 2
Trước thắc mắc của người hâm mộ, thủ môn nổi tiếng cho biết, đây là thủ tục cần thiết để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kết hôn cùng với vợ người Ukraine, người mẫu Dianka Zakhidova

Thủ môn Bùi Tiến Dũng và người mẫu Dianka Zakhidova đã có con và chung sống cùng nhau nhưng về mặt pháp lý thì cả hai vẫn chưa chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Theo quy định pháp luật, khi kết hôn với người nước ngoài thì trong hồ sơ bắt buộc phải có giấy khám sức khỏe xác nhận không mắc bệnh tâm thần hoặc những bệnh khác không làm chủ được hành vi của mình.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng bất ngờ đi khám sức khoẻ tâm thần, tiết lộ lý do làm điều đặc biệt cho vợ! - Ảnh 3
Thủ môn Bùi Tiến Dũng và người mẫu Dianka Zakhidova đã có con và chung sống cùng nhau nhưng về mặt pháp lý thì cả hai vẫn chưa chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp

Giấy xác nhận phải được cấp bởi những cơ sở y tế có thẩm quyền tại Việt Nam và nước ngoài. Thời gian khám không quá 6 tháng tính từ thời điểm đăng ký hồ sơ. Thủ môn Bùi Tiến Dũng và vợ là nữ người mẫu Dianka Zakhidova tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022. 

Thủ môn Bùi Tiến Dũng bất ngờ đi khám sức khoẻ tâm thần, tiết lộ lý do làm điều đặc biệt cho vợ! - Ảnh 4
Người mẫu Dianka nói Bùi Tiến Dũng là người chồng tâm lý

Chỉ sau vài tháng sinh quý tử, người mẫu Dianka gây bất ngờ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn như thời son rỗi. Cô cũng nhận được sự ủng hộ của chồng khi quay trở lại sàn diễn thời trang. Theo chia sẻ với truyền thông, nữ người mẫu cho biết bản thân không muốn chồng phải gánh vác trách nhiệm tài chính một mình nên luôn cố gắng đảm bảo cả hai sẽ cùng nhau kiếm tiền.

"Anh ấy biết tôi cảm thấy thế nào về công việc của mình. Anh ấy luôn hỗ trợ, cổ vũ để tôi có thể làm những gì mình yêu thích. Anh muốn tôi được hạnh phúc và tôi rất biết ơn chồng mình vì điều này" - Dianka chia sẻ.

Bà xã Bùi Tiến Dũng tiếp tục 'gặp biến' khi bị tố không mở cửa cho chồng vào nhà, chính chủ lên tiếng thế nào?

Bà xã Bùi Tiến Dũng tiếp tục 'gặp biến' khi bị tố không mở cửa cho chồng vào nhà, chính chủ lên tiếng thế nào?

Ồn ào vừa qua tưởng chừng êm xuôi cho đến mới đây, Nguyễn Khánh Linh - vợ Bùi Tiến Dũng bất ngờ có động thái đáp trả gắt một dân mạng về thông tin người này chia sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Bùi Tiến Dũng Vợ Tây Bùi Tiến Dũng bà xã Bùi Tiến Dũng thủ môn bùi tiến dũng

TIN MỚI NHẤT

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 12 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 42 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 3 giờ 42 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 3 giờ 57 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43