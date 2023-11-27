Vợ chồng Bùi Tiến Dũng tổ chức thôi nôi muộn cho con trai, tiết lộ lý do gây lo lắng!

Tin tức giải trí 27/11/2023 19:11

Bé Danil - con trai thủ môn Bùi Tiến Dũng - tròn một tuổi hôm 25/11. Tuy nhiên, vào ngày này, thủ thành gốc Thanh Hóa và bà xã Dianka chỉ làm sinh nhật cho con trai đơn giải tại nhà

Cuộc sống hôn nhân của Bùi Tiến Dũng và vợ mẫu Tây Dianka Zakhidova thu hút nhiều sự quan tâm, đặc biệt là khi quý tử đầu lòng chào đời. Mới đây, ngày 26/11, cặp đôi đã tổ chức tiệc thôi nôi cho nhóc tì Danil sau ngày sinh của bé một hôm. Bữa tiệc được diễn ra tại không gian ngoài trời, trang trí nhiều bóng bay, bánh kem. Hai vợ chồng còn tự tay chuẩn bị mọi thứ cho ngày đặc biệt của con trai.

Vợ chồng Bùi Tiến Dũng tổ chức thôi nôi muộn cho con trai, tiết lộ lý do gây lo lắng! - Ảnh 1
 Ngày 26/11, cặp đôi đã tổ chức tiệc thôi nôi cho nhóc tì Danil sau ngày sinh của bé một hôm

Trên trang cá nhân, khung ảnh gia đình hạnh phúc gây sốt cõi mạng vì nhan sắc cực phẩm. Quý tử được bố mẹ cho lên đồ chuẩn soái ca nhí và diện mạo thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố lẫn mẹ. Cậu bé được nhận rất nhiều món quà cùng những lời chúc mừng từ mọi người.

Vợ chồng Bùi Tiến Dũng tổ chức thôi nôi muộn cho con trai, tiết lộ lý do gây lo lắng! - Ảnh 2
Quý tử được bố mẹ cho lên đồ chuẩn soái ca nhí và diện mạo thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố lẫn mẹ

Trước đó, Dianka gây lo lắng khi chia sẻ về lý do không tổ chức sinh nhật đúng ngày cho quý tử: "Thật không may, hôm qua chúng tôi không thể tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai vì nằm viện". May mắn là bé Danil kịp khỏe trước ngày sinh nhật. Qua loạt ảnh có thể thấy, cậu bé khá vui vẻ và hào hứng trong ngày sinh nhật mặc dù vừa qua cơn ốm phải nhập viện.

Vợ chồng Bùi Tiến Dũng tổ chức thôi nôi muộn cho con trai, tiết lộ lý do gây lo lắng! - Ảnh 3
Trước đó, Dianka gây lo lắng khi chia sẻ về lý do không tổ chức sinh nhật đúng ngày cho quý tử: "Thật không may, hôm qua chúng tôi không thể tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai vì nằm viện"

Kể từ khi lên chức bố mẹ, đôi vợ chồng trẻ cũng có nhiều thay đổi. Mỗi khi xong trận bóng, thủ môn Bùi Tiến Dũng thường về nhà ngay để chơi với con. "Tôi thích ngắm nhìn ông xã và con quấn quýt, ôm nhau ngủ vì rất bình yên" 0 Dianka nói.

Về phần Dinaka, cô cho biết thay đổi suy nghĩ, tính cách so với trước. Khi chưa kết hôn, người mẫu từng lo lắng, áp lực vì không giỏi kỹ năng nữ công gia chánh, chăm sóc trẻ nhỏ. Nhưng sau thời gian đầu bỡ ngỡ, cô dần thích nghi. Người đẹp nói: "Hiện tôi hạnh phúc với vai trò làm mẹ. Chỉ cần nhìn con lớn lên khỏe mạnh, mọi khó khăn khác với tôi đều là nhỏ".

Vợ chồng Bùi Tiến Dũng tổ chức thôi nôi muộn cho con trai, tiết lộ lý do gây lo lắng! - Ảnh 4
Kể từ khi lên chức bố mẹ, đôi vợ chồng trẻ cũng có nhiều thay đổi

Từ giữa năm đến nay, Dianka đã dần trở lại công việc, đắt show sàn diễn trong nước. Cô yên tâm vì có chồng, mẹ ruột đỡ đần việc chăm sóc con nhỏ. Bùi Tiến Dũng và Dianka làm đám cưới hồi tháng 5/2022 sau gần hai năm tìm hiểu.

Vợ chồng Bùi Tiến Dũng tổ chức thôi nôi muộn cho con trai, tiết lộ lý do gây lo lắng! - Ảnh 5

Bé Danil chụp ảnh dịp Halloween hồi tháng 10

Thời điểm sinh con đầu lòng, Tiến Dũng tiết lộ bà xã phải mổ cấp cứu vì bác sĩ phát hiện có dấu hiệu bất thường trong lúc khám thai. May mắn, bé Danil được chào đời khỏe mạnh và có tính cách hoạt bát, lém lĩnh.

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