Vợ chồng Bùi Tiến Dũng tổ chức thôi nôi muộn cho con trai, tiết lộ lý do gây lo lắng!

Quý tử được bố mẹ cho lên đồ chuẩn soái ca nhí và diện mạo thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố lẫn mẹ

Trước đó, Dianka gây lo lắng khi chia sẻ về lý do không tổ chức sinh nhật đúng ngày cho quý tử: "Thật không may, hôm qua chúng tôi không thể tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai vì nằm viện". May mắn là bé Danil kịp khỏe trước ngày sinh nhật. Qua loạt ảnh có thể thấy, cậu bé khá vui vẻ và hào hứng trong ngày sinh nhật mặc dù vừa qua cơn ốm phải nhập viện.

Trước đó, Dianka gây lo lắng khi chia sẻ về lý do không tổ chức sinh nhật đúng ngày cho quý tử: "Thật không may, hôm qua chúng tôi không thể tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai vì nằm viện"

Kể từ khi lên chức bố mẹ, đôi vợ chồng trẻ cũng có nhiều thay đổi. Mỗi khi xong trận bóng, thủ môn Bùi Tiến Dũng thường về nhà ngay để chơi với con. "Tôi thích ngắm nhìn ông xã và con quấn quýt, ôm nhau ngủ vì rất bình yên" 0 Dianka nói.