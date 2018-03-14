Cơ quan điều tra cho biết, nguyên nhân tử vong của bé gái 11 tuổi là do ngạt nước, thi thể không có sự tác động của ngoại lực.

Liên quan đến vụ việc bé gái Nguyễn Thị Minh T. (11 tuổi, trú thôn Kỳ Ré, xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế) mất tích đi khi chăn trâu, sau đó thi thể được phát hiện nổi trên sông A Sáp, Đại tá Nguyễn Minh Phương - Trưởng Công an huyện A Lưới xác nhận, nguyên nhân cháu bé tử vong là do ngạt nước. Theo ông Phương, kết quả khám nghiệm cho thấy thi thể của nạn nhân không có dấu hiệu tác động của ngoại lực nên bước đầu nhận định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

"Khi vớt thi thể cháu lên tôi thấy người cháu không có thương tích gì. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu đang chờ vào kết quả của công an điều tra. Trước đó cháu cũng từng nói muốn xuống dưới sông tắm, vì thế không biết có phải cháu bị đuối nước tử vong hay có ai làm hại cháu nữa", anh Nguyễn Văn Duy (bố bé T.) đau lòng nói. Thi thể của bé gái bị mất tích khi đi chăn trâu đã được tìm thấy trên sông A Sáp - Ảnh: Internet Quần áo và dép của bé gái được tìm thấy ở bãi rác gần khu vực chăn trâu - Ảnh: Internet Chân dung bé gái 11 tuổi mất tích khi đi chăn trâu - Ảnh: Internet Như đã đưa tin trước đó, khoảng 15 giờ ngày 12/3, bé T. dắt trâu đi chăn cách nhà khoảng 2km. Đến tối cùng ngày không thấy bé về, mọi người hốt hoảng đi tìm nhưng không thấy. Linh tính có điều chẳng lành nên gia đìnhđã trình báo sự việc lên Công an xã Hồng Thượng để vào cuộc tổ chức tìm kiếm.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Sau khi cùng gia đình đi tìm kiếm, mọi người phát hiện bộ quần áo cùng đôi dép của bé gái tại khu vực chăn trâu, cách nhà khoảng 2km. Đến khoảng 9 giờ 30 ngày 14/3, thi thể của bé T. trong tình trạng không mặc gì được tìm thấy tại khu vực sông A Sáp (xã Hồng Thượng), cách nơi phát hiện quần áo nạn nhân khoảng 15 mét - theo thông tin trên Báo Đất Việt. Hiện thi thể của bé gái xấu số đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Bé gái 11 tuổi mất tích, quần áo bị vứt ở bãi rác: Tìm thấy thi thể nổi trên sông Khoảng 9 giờ sáng nay (13/3), lực lượng chức năng phát hiện thi thể bé gái bị mất tích khi đi chăn trâu nổi trên sông A Sáp.

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