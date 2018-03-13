Bé gái 11 tuổi mất tích, quần áo bị vứt ở bãi rác: Tìm thấy thi thể nổi trên sông

Tin nóng 13/03/2018 11:38

Khoảng 9 giờ sáng nay (13/3), lực lượng chức năng phát hiện thi thể bé gái bị mất tích khi đi chăn trâu nổi trên sông A Sáp. 

Liên quan đến vụ việc bé gái Nguyễn Thị Minh T. (11 tuổi, trú thôn Kỳ Ré, xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế) mất tích đi khi chăn trâu, khoảng 9 giờ sáng nay (13/3), thi thể bé gái được lực lượng chức năng phát hiện nổi trên sông A Sáp. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện A Lưới trực tiếp xuống hiện trường nắm tình hình, tích cực điều tra làm rõ vụ việc.

Bé gái 11 tuổi mất tích, quần áo bị vứt ở bãi rác: Tìm thấy thi thể nổi trên sông - Ảnh 1
Thi thể của bé gái bị mất tích khi đi chăn trâu đã được tìm thấy trên sông A Sáp - Ảnh: Phapluatplus
Bé gái 11 tuổi mất tích, quần áo bị vứt ở bãi rác: Tìm thấy thi thể nổi trên sông - Ảnh 2
Rất đông người dân tập trung tại hiện trường theo dõi vụ việc - Ảnh: Phapluatplus

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 15 giờ ngày 12/3, bé T. dắt trâu đi chăn cách nhà khoảng 2km. Đến tối cùng ngày không thấy bé về, mọi người hốt hoảng đi tìm nhưng không thấy. Linh tính có điều chẳng lành nên gia đình đã trình báo sự việc lên Công an xã Hồng Thượng để vào cuộc tổ chức tìm kiếm. 

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Sau khi cùng gia đình đi tìm kiếm, mọi người phát hiện bộ quần áo cùng đôi dép của bé gái tại khu vực chăn trâu.

Bé gái 11 tuổi mất tích, quần áo bị vứt ở bãi rác: Tìm thấy thi thể nổi trên sông - Ảnh 3
Quần áo và dép của bé gái được tìm thấy ở bãi rác gần khu vực chăn trâu - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc này, khoảng 8 giờ sáng nay, một con trâu của gia đình đã được tìm thấy.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục khám nghiệm cần thiết để phục vụ công tác điều tra.

Bé gái 11 tuổi mất tích, quần áo bị vứt ở bãi rác: Tìm thấy thi thể nổi trên sông - Ảnh 4
Chân dung bé gái 11 tuổi mất tích khi đi chăn trâu - Ảnh: Internet
Bé gái 11 tuổi mất tích: Quần áo được phát hiện gần bãi rác

Bé gái 11 tuổi mất tích: Quần áo được phát hiện gần bãi rác

Theo thông tin từ gia đình, ngày 11/3 em Nguyễn Thị Minh Tâm (sinh năm 2007, trú thôn Kỳ Ré, xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đi chăn trâu ở bãi rác cách nhà khoảng 2km, sau đó đã mất tích bí ẩn.

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