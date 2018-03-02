Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, anh Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết em họ của anh là Nguyễn Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, cư ngụ tại Đà Lạt) hiện đang học tại một trường dạy nghề đã mất tích bí ẩn sau khi đi ăn cùng hai thanh niên lạ mặt. Thường ngày, vì nơi học khá gần nhà nên Trúc đi bộ đến lớp.

Trúc hiện đang theo học trong một trường nghề ở Đà Lạt - Ảnh: Gia đình cung cấp

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, có hai thanh niên lạ mặt đến làm quen, mời Trúc uống trà sữa. Các bạn cùng lớp hỏi Trúc về hai thanh niên này thì em trả lời là bạn mới quen, nhà ở Đà Lạt chứ không chia sẻ gì thêm.