Sau khi tan học, nữ sinh 16 tuổi cùng hai thanh niên lạ mặt đi ăn nhưng nhiều ngày qua vẫn chưa trở về nhà.
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Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, anh Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết em họ của anh là Nguyễn Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, cư ngụ tại Đà Lạt) hiện đang học tại một trường dạy nghề đã mất tích bí ẩn sau khi đi ăn cùng hai thanh niên lạ mặt. Thường ngày, vì nơi học khá gần nhà nên Trúc đi bộ đến lớp.
Tuy nhiên trong thời gian gần đây, có hai thanh niên lạ mặt đến làm quen, mời Trúc uống trà sữa. Các bạn cùng lớp hỏi Trúc về hai thanh niên này thì em trả lời là bạn mới quen, nhà ở Đà Lạt chứ không chia sẻ gì thêm.
Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 28/2 vừa qua, sau khi tan học, mẹ Trúc có nhìn thấy con ở cổng trường. Đang chở theo con trai nhỏ nên chị dự định một lát sau mới quay lại đón con gái. Tuy nhiên, khi quay lại thì Trúc đã đi cùng hai thanh niên lạ mặt.
Sau đó, gia đình có gọi vào số điện thoại của Trúc thì em nói đang đi ăn cùng bạn, lát sau sẽ về. Khi gia đình hỏi em đang ở đâu thì điện thoại đột nhiên bị ngắt, từ đó điện thoại không thể liên lạc được.
Hiện gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, họ cũng hy vọng cộng đồng mạng chung tay giúp đỡ. Được biết, khi mất tích, Trúc mặc áo khoác màu đỏ, quần jean đen.