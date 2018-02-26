Trong lúc cả nhà đi chùa cầu an, bé gái 12 tuổi không đi mà ở nhà để chuẩn bị sách vở thì đột nhiên mất tích. Gia đình tất tả tìm kiếm ngược xuôi nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Hôm nay (26/2), chị Đào Thị Uy Trình (sinh năm 1980, quê ở Đắk Lắk, hiện ngụ tại phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết đứa con gái duy nhất của chị là Nguyễn Đào Nhật Vy (sinh năm 2006, đang học lớp 7) mất tích một cách bí ẩn.

Bé Vy mất tích bí ẩn khi gia đình đi chùa cầu an - Ảnh: Thời Đại

Được biết, chị Trình là mẹ đơn thân. Trước đây vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chồng chị bỏ đi. Kể từ đó, chị một mình nuôi con, dù vất vả nhưng vẫn cố gắng cho bé học hành đầy đủ. Hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ nên bé Vy luôn ngoan ngoãn, đạt thành tích cao trong học tập.

Chị Trình đau đớn khi tìm khắp nơi vẫn không thấy con gái - Ảnh: Thời Đại

Hôm qua, cả gia đình chị Trình quyết định đi chùa ở Bến Tre để cầu an. Tuy nhiên vì bé Vy không khỏe nên chị để con ở nhà nghỉ ngơi và sắp xếp quần áo để chuẩn bị quay lại trường học. Tuy nhiên, không lâu sau đó chị nhận được tin bé mất tích, cả nhà chia nhau đi tìm nhưng không thấy.

Chị Trình kể: “Sáng sớm con bé xin chị cho ở nhà, chị cũng để lại cho nó 200.000 đồng dặn đi ăn uống rồi chiều đi học, ai ngờ đến đầu giờ chiều thì nó đi đâu rồi không liên lạc được nữa, cả nhà vội vã từ Bến Tre về để tìm con nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu.

Sáng hôm qua chị vẫn còn gọi điện cho con bé, dặn dò con đủ thứ, đến đầu giờ chiều nghe người cậu gọi điện xuống bảo không thấy con bé đâu, chị gọi lại thì thuê bao. Lúc đó chị chết đứng cả người, tay run bần bật vội đi về tìm con. Không biết con bé có bị làm sao không nữa”.

Từ trước đến nay, vì sợ con hư nên chị Trình hạn chế con sử dụng điện thoại. Bé Vy có sử dụng Facebook nhưng tài khoản của bé cũng bị mẹ kiểm soát.

Hiện tại, chị Trình đã liên hệ với Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM và Công an phường 12, quận Gò Vấp để được giúp đỡ.

Mất tích 2 ngày, thi thể nam sinh được tìm thấy dưới kênh nước Lấy xe máy đi chơi nhưng 2 ngày gia đình không liên lạc được, sau đó cơ quan chức năng phát hiện thi thể nam sinh này chết dưới kênh nước cùng chiếc xe máy.

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