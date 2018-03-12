Theo thông tin từ gia đình, ngày 11/3 em Nguyễn Thị Minh Tâm (sinh năm 2007, trú thôn Kỳ Ré, xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đi chăn trâu ở bãi rác cách nhà khoảng 2km, sau đó đã mất tích bí ẩn.

Sáng nay (12/3), Công an huyện A Lưới cho biết cơ quan hiện đang phối hợp với Công an xã Hồng Thượng để tìm kiếm tung tích bé Tâm.

Chân dung bé gái mất tích - Ảnh: Internet

Đại diện cơ quan này cho biết thêm: “Công an huyện đang tích cực huy động lực lượng phối hợp cùng gia đình để tìm kiếm tung tích của cháu bé”.

Được biết, trước đó vào ngày 15 giờ ngày hôm qua, bé Tâm dắt trâu đi chăn cách nhà khoảng 2km. Đến tối cùng ngày gia đình không thấy Tâm về, mọi người hốt hoảng đi tìm nhưng không thấy. Gia đình nghi ngờ bé gái bị kẻ xấu hãm hại nên đã báo cáo lên Công an xã Hồng Thượng.

Nhận được thông tin cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Sau khi cùng gia đình đi tìm kiếm, mọi người phát hiện bộ quần áo cùng đôi dép của bé gái tại khu vực chăn trâu.

Quần áo bé Tâm được tìm thấy tại khu vực chăn trâu - Ảnh: Internet

Đến 8 giờ sáng nay, con trâu đã được tìm thấy, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy bé gái. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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