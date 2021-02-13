Chiều mùng 2 Tết: Tất cả các trường hợp F1 ở Bà Rịa-Vũng Tàu đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tất cả các trường hợp F1 trên địa bàn tỉnh đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Theo đó, liên quan đến bệnh nhân 2027 (bệnh nhân sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh về thăm nhà tại thành phố Vũng Tàu) có 18 người F1 tại thành phố Vũng Tàu đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ngoài ra, 6 trường hợp F1 sinh sống tại thành phố Vũng Tàu và huyện Châu Đức có tiếp xúc gần với ca bệnh 2034, 1979, 2029 cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Tỉnh còn có 8 trường hợp F1 đi trên chuyến bay VN213 từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) vào lúc 15 giờ ngày 28/1; 20 trường hợp F1 đi cùng chuyến bay VJ275 ngày 18/1 liên quan đến ca bệnh tại tỉnh Bình Dương; 2 trường hợp F1 đi trên chuyến bay VN 7245 ngày 29/1 từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả những trường hợp F1 này đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 2 lần với SARS-CoV-2 và đều đã hoàn thành thời gian cách ly vào các ngày 11 và 12/2.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đến nay, toàn tỉnh có 80 ca COVID-19 đều là công dân Việt Nam từ nước ngoài về nhập cảnh vào Việt Nam. Tỉnh vẫn chưa ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Đến nay, 78 ca mắc COVID-19 đã khỏi bệnh ra viện, còn 2 trường hợp đang được điều trị, đều có sức khỏe tốt. Toàn tỉnh còn 250 trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở.

Thứ trưởng Bộ y tế: Ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất đã được kiểm soát tương đối ổn, cộng đồng vẫn còn phức tạp Sáng 11.2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết ổ dịch Covid-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được kiểm soát tương đối ổn, còn ngoài cộng đồng đang có chiều hướng phức tạp.

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