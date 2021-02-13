Bản tin COVID chiều mùng 2 Tết: Ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất cơ bản được kiểm soát

Tin nóng 13/02/2021 15:44

Tính đến thời điểm hiện tại, số ca nhiễm COVID-19 mới tại các tỉnh đã giảm 50%. Về cơ bản, ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được kiểm soát nhờ các phương pháp kiểm soát gay gắt, chặt chẽ từ cơ quan chức năng.

Theo thông tin của Bộ Y tế, từ ngày 25/01/2021 đến nay đã ghi nhận 555 trường hợp nhiễm COVID-19 tại 13 tỉnh thành.

Trong vòng 14 ngày vừa qua, trừ Hải Dương thì 12 tỉnh còn lại đang có xu hướng giảm ca mắc trong ngày. Thời gian đầu ghi nhận trung bình 15 ca/ngày nhưng nay đã giảm một nửa.

Từ ngày 10/02/2021 đến nay (tức từ 29 Tết đến chiều mùng 2 Tết) đã ghi nhận tổng cộng 72 trường hợp mắc trong nước tại 7/13 tỉnh. Đặc biệt, các trường hợp này đã được cách ly tập trung, ít có khả năng lây ra cộng đồng, đồng thời đều xác định được nguồn lây liên quan tới ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Với các giải pháp phòng chống dịch quyết liệt, ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất về cơ bản được kiểm soát. Sau 5 ngày, thành phố chỉ ghi nhận 1-2 ca nhiễm trong ngày. Hiện cơ quan y tế đang tiếp tục điều tra kiểm soát lịch trình di chuyển của các ca nhiễm bệnh, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm những người làm chung bộ phận bốc xếp với các ca mắc tại sân bay. 

Đặc biệt để đảm bảo an toàn, nhân viên sân bay có tiếp xúc với hành khách phải được xét nghiệm trước 1 ngày vào ca làm việc và chỉ được làm việc khi có kết quả âm tính. 

Bản tin COVID chiều mùng 2 Tết: Ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất cơ bản được kiểm soát - Ảnh 1

TP.HCM: Hai bệnh viện đang là điểm nguy cơ trở thành ổ dịch COVID-19

TP.HCM: Hai bệnh viện đang là điểm nguy cơ trở thành ổ dịch COVID-19

Chiều 11/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết bệnh viện quận Tân Bình và Bệnh viện Mắt TPHCM đang là điểm nguy cơ trở thành ổ dịch COVID-19.

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