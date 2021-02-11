Chiều 11/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết bệnh viện quận Tân Bình và Bệnh viện Mắt TPHCM đang là điểm nguy cơ trở thành ổ dịch COVID-19.

Một bệnh nhân COVID-19 chiều 10/2 cho biết, từng đi khám bệnh tại Bệnh viện quận Tân Bình. Cũng trong chiều 10/2, một bệnh nhân khác cho biết đã đến thăm người bệnh tại Bệnh viện Mắt TPHCM.

Ngay sau nhận thông tin, thành phố đã lập tức triển khai các biện pháp truy vết, khoanh vùng. Các bệnh viện lập tức rà soát camera truy vết hành trình di chuyển, xác minh tất cả các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân tại hai bệnh viện trên. Các trường hợp tiếp xúc gần F1 đã chuyển cách ly tập trung, trường hợp F2 cách ly tại nhà. Tiến hành xử lý môi trường nơi bệnh nhân từng đến.

Đêm 10/02 rạng sáng 11/02, thành phố đã lấy mẫu giám sát cho 690 nhân viên Bệnh viện Mắt TPHCM và 225 nhân viên Bệnh viện quận Tân Bình. Kết quả xét nghiệm ban đầu 12 trường hợp tiếp xúc gần tại hai bệnh viện đã có kết quả âm tính. Trong 690 mẫu giám sát tại bệnh viện Mắt đã có 179 trường hợp âm tính, các trường hợp đang đợi kết quả.

TP.HCM: Khoảng 500 người dự tiệc ở nhà hàng Adora cùng bệnh nhân Covid-19 Ngành y tế cho biết có khoảng 500 người cùng đến dự đám cưới với bệnh nhân 2016 tại nhà hàng tiệc cưới The Adora ở TP.HCM.

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