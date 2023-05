Bật mí cách phối đồ công sở cho các genz chuẩn bị bước vào đời, chỉn chu lịch sự nhưng vẫn fancy!

Có lẽ đây là item quen thuộc của chị em công sở. Nếu trong tủ đồ bạn đã có sẵn chiếc áo kiểu và chân váy bút chì thì không phải đắn đo, bạn hãy phối ngay nhé. Item này vừa sang trọng vừa thanh lịch đấy.

Style công sở thư ký của cô nàng dựa trên nguyên tắc sexy nhưng không lố lăng, trẻ trung nhưng vẫn có nét nữ tính mê người. Phần lớn cô nàng phối style công sở với áo blouse kiểu nữ. Phụ kiện đi kèm luôn là chân váy ôm sát khoe vòng 3 hoặc quần tây form đứng cực chỉnh chu.

Các tone màu được chọn cũng đặc trưng với sự nhã nhặn như hồng pastel, màu be. Mặc lên cực kỳ nâng tone da, trông cả người cứ rạng ngời sức sống.

Có thể nói đây là cách phối đồ công sở dành cho nữ cơ bản nhất. Phù hợp với chị em mọi lứa tuổi, mọi vóc dáng. Tùy mỗi sở thích, chị em có thể chọn những mẫu áo sơ mi đồng phục phù hợp nhất với mình để phối với chân váy bút chì nhé.

BLAZER

Đặc sản chốn công sở luôn là blazer. Và cái hay của item này chính là sự đa dạng về kiểu dáng, hoạ tiết, màu sắc. Những chiếc blazer với dáng may cổ điển giúp bạn trở nên sang trọng, chuyên nghiệp hơn. Hoặc để gây ấn tượng, bạn cũng có thể chọn những màu sắc táo bạo, mới mẻ. Như hồng, cam cùng phụ kiện như kính râm, túi xách. Nếu áo vest tập trung vào sự gọn gàng thì áo khoác blazer lại chủ yếu thể hiện sự thoải mái, phóng khoáng ở người mặc. Các gam màu của áo khoác blazer cũng đa dạng hơn. Thay vì chỉ tập trung vào các màu sắc cổ điển, những chiếc áo này còn được may với các gam màu trẻ trung; như be, cam, nâu, trắng, đen,…

ĐỪNG QUÊN NHỮNG CHIẾC ÁO PHÔNG TRẺ TRUNG, NĂNG ĐỘNG

Áo phông vốn đem lại tính thoải mái, năng động cho người mặc nên chúng thích hợp với những buổi đi chơi hơn là mặc đi làm chốn công sở. Tuy nhiên nếu chúng mình chịu khó kết hợp áo phông với một vài món đồ khác, thì vẫn tạo nên được tổng thể thanh lịch không kém gì những bộ cánh dành cho dân văn phòng đâu.

Nếu bạn nhàm chán với kiểu mặc áo phông sơ vin cùng quần âu hay quần jean kết hợp với áo vest thì hãy mang em áo phông ấy kết hợp với váy hai dây nhé. Phong cách này hơp với những cô nàng điệu đà, bánh bèo một chút nè. Vừa giữ được nét chỉn chu cần có nơi văn phòng với váy dài nhưng vẫn cực kỳ trẻ trung đúng không nào.

Khi lựa chọn mặc áo phông đến văn phòng, chúng mình nên chọn những chiếc áo đơn sắc, kiểu basic chút thôi chứ đừng hầm hố hổ báo quá nhé. Những chiếc áo phông trắng hoặc đen đơn giản là dễ phối đồ và nhìn năng động nhất nè.