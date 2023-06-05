Yua Mikami: Thánh nữ trong làng phim người lớn tuyên bố giải nghệ

Thế giới 05/06/2023 00:33

Thông tin giải nghệ của nữ diễn viên AV hàng đầu Yua Mikami khiến cánh đàn ông 'khóc hết nước mắt'.

Mới đây, Yua Mikami đã đưa ra thông báo chính thức giải nghệ trên kênh YouTube của mình. Ngoài ra, Mikami nói rằng cô sẽ công bố một tác phẩm vào tháng 8, trước khi rời khỏi ngành công nghiệp AV ở tuổi 30.

Yua Mikami: Thánh nữ trong làng phim người lớn tuyên bố giải nghệ - Ảnh 1
Yua Mikami tuyên bố sẽ chính thức giải nghệ ở tuổi 30 - Ảnh: Instagram/yua_mikami

Yua Mikami tham gia vào làng giải trí với tư cách là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng SKE48, nhưng sau khi rời nhóm, cô đã đặt chân vào ngành công nghiệp AV. Sở hữu gương mặt ngây thơ tựa thiên thần nhưng lại có body nóng bỏng với số đo 3 vòng hoàn hảo 83-57-88cm, Mikami nhanh chóng được mệnh danh là "nữ thần phim 18+" trên màn ảnh AV.  

Yua Mikami: Thánh nữ trong làng phim người lớn tuyên bố giải nghệ - Ảnh 2

Yua Mikami: Thánh nữ trong làng phim người lớn tuyên bố giải nghệ - Ảnh 3
 “Thánh nữ” làng phim người lớn Nhật Bản sở hữu nhan sắc ngọt ngào, body nóng bỏng - Ảnh: Instagram/yua_mikami

Yua Mikami tên thật là Momona Kitou, cô lấy nghệ danh Yua Mikami khi chính thức bước chân vào ngành công nghiệp giải trí dành cho người lớn Nhật Bản vào năm 2015 ở tuổi 22, tính đến nay, Mikami đã hoạt động trong ngành được 8 năm. 

Người đẹp sinh năm 1993 cũng từng tiết lộ nhiều góc khuất, cũng như chia sẻ những khó khăn khi quay cảnh nóng. Bản thân cô sẽ tuyên bố sẽ giải nghệ vào dịp sinh nhật tuổi 30 vào tháng 8 tới. 

Yua Mikami: Thánh nữ trong làng phim người lớn tuyên bố giải nghệ - Ảnh 4

Yua Mikami: Thánh nữ trong làng phim người lớn tuyên bố giải nghệ - Ảnh 5
Chạm ngưỡng U30, "nữ thần phim 18+" vẫn giữ vững phong độ về nhan sắc baby không tuổi lẫn phong cách thời trang trẻ trung - Ảnh: Instagram/yua_mikami

Ngoài việc có trong tay gia tài hơn 70 tác phẩm phim nóng. Mikami còn kinh doanh thời trang và sáng lập ra thương hiệu quần áo có tên “Miyour’s”, cô cũng sở hữu một lượng fan khổng lồ trên các nền tảng mạng xã hội. 

Yua Mikami: Thánh nữ trong làng phim người lớn tuyên bố giải nghệ - Ảnh 6Yua Mikami: Thánh nữ trong làng phim người lớn tuyên bố giải nghệ - Ảnh 7

Yua Mikami: Thánh nữ trong làng phim người lớn tuyên bố giải nghệ - Ảnh 8
Ngoài đời, Yua Mikami thu hút bởi phong cách thời trang cá tính - Ảnh: Instagram/yua_mikami

 

Thông tin Mikami chia tay làng giải trí Nhật Bản khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi cô chấp nhận giải nghệ, từ bỏ hào quang. Song nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ sự ủng hộ cho “thánh nữ” trong làng phim người lớn, mong cô hạnh phúc với hướng đi mới của mình. 

 

 

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Từ khóa:   Yua Mikami giải nghệ diễn viên AV

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