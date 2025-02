Cảnh sát cho biết đã bắt giữ 3 nghi phạm, trong đó nghi phạm chủ mưu là bạn của người phụ nữ.

Theo The Times of India, ngày 11/2, cảnh sát Ấn Độ cho biết đang điều tra nghi án một phụ nữ 19 tuổi ở Thane, New Delhi, bị một người bạn cưỡng hiếp và hai người khác quay video ghi lại vụ việc và phát tán đoạn phim lên mạng xã hội.

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ người bạn 22 tuổi của người phụ nữ vào ngày 9/2. Vụ việc xảy ra tại khu vực Kamatghar của Bhiwandi vào ngày 29/12/2024, theo báo cáo của cảnh sát.

Thông tin ban đầu, cảnh sát cho biết, nghi phạm là bạn của người phụ nữ, đã thuyết phục người phụ nữ đi dạo cùng vào buổi chiều ngày 29/12/2024 trước khi đưa người phụ nữ đến một nhà nghỉ và tấn công tình dục người phụ nữ. Đồng thời có hai nghi phạm khác ghi lại vụ việc và phát tán trên các nền tảng mạng xã hội.

Người phụ nữ đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát một tháng sau vụ việc, sau khi đoạn video được phát tán rộng rãi, theo báo cáo của cảnh sát.

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ 3 nghi phạm và hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

