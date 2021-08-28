Thuê nhà ở chưa được 2 ngày, cô gái đã co giò bỏ chạy thục mạng vì món đồ 'rùng rợn' rớt ra từ trong tủ đồ

Thế giới 28/08/2021 09:15

Khi mở cửa tủ đồ trong căn hộ mới thuê được 2 ngày, một đồ vật đã rơi từ trong ra khiến cô gái hoảng sợ, vội co cẳng bỏ chạy.

Theo Ettoday đưa tin, một cô gái ở Trùng Khánh (Trung Quốc) vừa thuê được một căn nhà mới cách đây vài ngày. Thế nhưng, khi chuyển vào ở chưa được 2 ngày, cô đã gặp phải một chuyện "kỳ lạ" khiến cô chẳng dám ở lại đó nữa.

Cụ thể, cô gái được nói đến họ Chúc. Gần đây, cô thuê được một ngôi nhà khá ưng ý trong khu cộng đồng ở Trùng Khánh và đã ký hợp đồng thuê nhà một năm. Sau khi ký hợp đồng, chủ nhà có đặc biệt yêu cầu hạn chế động chạm các đồ vật có sẵn trong nhà vì đồ đạc đã lâu năm nên dễ hỏng hóc. 

Tuy nhiên, do quá nhiều đồ cần chuyển nên cô đã tự ý mở một chiếc tủ chưa dán niêm phong trong phòng và chưa hỏi ý của chủ nhà. Không ngờ rằng, cảnh tượng sau đó đã khiến cô choáng váng. Ngay khi vừa mở tủ ra, một hình nộm đầu người với mái tóc dài đã rơi xuống, dọa cô sợ xanh mặt, tới mức run rẫy, co cẳng chạy ra khỏi phòng mà không kịp mang giày. 

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Trong tủ đồ rơi ra một chiếc hình nộm đầu người dọa cô sợ mất mật

Cô Chúc chia sẻ, lúc đó nghĩ rằng là đầu người thật nên đã bỏ chạy, sau đó cô bình tĩnh mới biết rằng đó chỉ là một món "đồ chơi người lớn". Ngoài ra, cô còn phát hiện một thứ dụng cụ mà nghi là dùng để chơi ma túy nên đã mang chúng tới đồn cảnh sát. Quả nhiên, kết quả không nằm ngoài dự liệu của cô.

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Hóa ra đó chỉ là một món 'đồ chơi người lớn'

Trước những sự việc này, Chúc đã cùng bạn bè quay trở lại căn phòng đó và thông báo cho chủ nhà, mong được hủy hợp đồng. Tuy nhiên, chủ nhà lại phản bác rằng những thứ đó có thể là do người thuê trước để lại, cô nên vứt đi chứ không nên mang tới đồn cảnh sát như vậy.

 Ngoài ra, chủ nhà cũng không muốn cho cô hủy hợp đồng nên khiến hai bên nảy sinh tranh cãi. Cuối cùng, sau khi thương lượng, hai bên đã đi đến thống nhất. Chủ nhà đồng ý cho cô Chúc hủy hợp đồng nhưng chỉ trả lại cho cô một nửa tiền đặt cọc thuê nhà. 

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