Cho chị gái ngủ nhờ phòng trọ, vợ sốc nặng khi chứng kiến hành động thú tính của chồng lúc nửa đêm

Thế giới 15/10/2020 16:22

Đang ngủ trong phòng trọ của vợ chồng em gái, người phụ nữ bất ngờ bị em rể cưỡng hiếp. Cô vợ chứng kiến hành vi thú tính của chồng cũng sốc nặng.

Câu chuyện gây phẫn nộ xảy ra vào hồi tháng 3 vừa qua ở thành phố Tân Bắc, Đài Loan. Anh Xiong vừa kết hôn được vài tháng và chưa có con. Hai vợ chồng quyết định chuyển ra sống tại một phòng trọ nhỏ để tiện cho công việc.

Ngày 8/3, chị gái của vợ anh Xiong là cô Xiaolan đến phòng trọ thăm hai vợ chồng và ngủ lại đây một đêm để hôm sau đi giải quyết công chuyện.

Do phòng trọ khá nhỏ nên người chị vợ trải nệm nằm dưới đất, còn vợ chồng anh A Xiong nằm ngủ trên giường. 

Đến khoảng 4 giờ sáng hôm đó, Xiong tỉnh giấc nhìn thấy người chị vợ đang nằm trên sàn nhà nên đột nhiên nảy sinh thú tính. Cho rằng vợ ngủ say không biết gì, Xiong lẳng lặng xuống đất đụng chạm vào người chị vợ và xâm hại tình dục cô.

Phát hiện có người sờ soạng mình, cô Xiaolan tỉnh giấc và hét toáng lên. Những tưởng Xiong sẽ dừng lại nhưng anh ta vẫn được đà lấn tới, đè chị vợ xuống để cưỡng hiếp. Bất kể chị vợ vùng vẫy, cầu xin hay mắng chửi thế nào, anh ta cũng không để tâm. 

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Ngủ nhờ phòng trọ em gái, cô gái bị em rể cưỡng hiếp - Ảnh minh họa: Internet

May mắn là người vợ nghe tiếng hét của chị gái nên đã tỉnh lại. Tận mắt chứng kiến cảnh chồng tấn công tình dục chị gái, người vợ gần như ngã quỵ, hét lên ngay tại chỗ: "Anh thực sự là loài cầm thú. Tôi không thể chấp nhận anh là gia đình của tôi nữa. Đi ra ngoài ngay cho tôi".

Ngay sau đó, anh Xiong mặc đồ rồi bỏ ra ngoài. Còn cô Xiaolan được em gái đưa vào bệnh viện giám định sức khỏe. Sau đó, cô gái đã quyết định khởi kiện người em rể tội cưỡng hiếp. Trong khi đó, em gái của cô cũng quyết định ly hôn với gã đàn ông trăng hoa, đồi bại.

Mới đây, Tòa án thành phố Đài Bắc đã mở phiên tòa xét xử về vụ việc này. Ban đầu, Xiong phủ nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, thẩm phán đã dựa trên báo cáo giám định thương tích của cô Xiaolan cũng như các mẫu kiểm tra ADN có liên quan, xác định Xiong thực sự có hành vi đồi bại với chị vợ. Hiện Xiong đang bị truy tố tội cưỡng hiếp và sẽ phải hầu tòa thêm một lần nữa để nhận bản án thích đáng. 

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