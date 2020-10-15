Đang làm đám cưới thì chú rể bị phát hiện đã có vợ con, cô dâu phản ứng cực bất ngờ khiến ai cũng sốc

Đôi nam nữ đang trao nhẫn thì một phụ nữ bế con xông vào đám cưới tố chú rể bội bạc. Thái độ của cô dâu khiến ai nấy vô cùng bất ngờ.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Cộng hòa Zambia (miền nam Châu Phi). Theo truyền thông địa phương, anh Abraham Muyunda là một nhân viên tại Cơ quan Doanh thu Zambia, đã kết hôn nhiều năm và có 3 đứa con.

Gần đây, người đàn ông này ngoại tình, thậm chí còn muốn gắn bó lâu dài với nhân tình. Anh ta đã nói dối rằng phải ra ngoài thành phố vài ngày để làm việc. Người vợ hoàn toàn tin tưởng mà không hề biết mình đã bị phản bội. Abraham đang sắp xếp để làm đám cưới với người khác.

Sau khi được một người quen báo tin, cô vợ đã tới tận đám cưới để vạch mặt chồng. Chính Abraham cũng không ngờ màn kịch của mình lại lộ tẩy dễ dàng như vậy.

Cô dâu chú rể đang làm đám cưới thì một phụ nữ bế con xông vào gây náo loạn - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, cô dâu chú rể đang tiến hành nghi thức truyền thống và đọc lời thế trước mặt mọi người thì vợ của Abraham bế con đột nhiên xông vào đám cưới.

"Đám cưới này không thể diễn ra, người đàn ông này là chồng của tôi. Chúng tôi chưa hề ly hôn. Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây", vợ của Abraham hét lên.

Lời tuyên bố của người vợ khiến tất cả khách khứa sốc nặng. Trong khi Abraham đứng cúi gằm mặt không dám nhìn mặt ai, không nói một lời nào thì cô dâu cũng có hành động tương tự. Cô cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như đã biết chú rể của mình có vợ từ trước.

Hóa ra chú rể đã phản bội vợ con để làm đám cưới với người phụ nữ khác - Ảnh cắt từ clip

Theo Liên Hợp Quốc, Zambia có 2 hệ thống hôn nhân khác nhau, một dựa trên tập quán pháp lý và một dựa trên luật pháp hiện đại. Theo bộ luật hiện đại, tình trạng đa thê là bất hợp pháp và bất cứ ai cố gắng kết hôn khi đã có vợ/chồng đều sẽ bị truy tố. Nếu bị xử phạt, anh Abraham có thể phải lĩnh án tù lên đến 7 năm.

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