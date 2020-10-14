Không dùng 'áo mưa' mỗi lần 'yêu' để chiều bạn trai, cô gái bị mất khả năng làm mẹ

Sau khi nghe bạn gái mất khả năng làm mẹ vì uống quá nhiều thuốc tránh thai, người bạn trai cho rằng cô đã phản bội mình khiến bác sĩ vô cùng tức giận.

Sohu đưa tin, thời gian gần đây chị Xiao Yao (23 tuổi, sống tại Trung Quốc) thường xuyên bị đau bụng không rõ nguyên nhân. Ban đầu, cô gái tưởng do mình ăn trúng đồ bẩn nên mua thuốc giảm đau uống, không ngờ vẫn chẳng có tác dụng.

Một buổi tối nọ, cô gái 23 tuổi bất ngờ đau bụng quằn quại rồi ngất xỉu. Anh bạn trai lập tức đưa cô vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi làm một loạt kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán Xiao Yao mang thai ngoài tử cung. Cô gái bị xuất huyết nội nghiêm trọng, nếu không phẫu thuật kịp thời rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ lập tức làm phẫu thuật lấy thai, tuy nhiên ca mổ chẳng mấy suôn sẻ. Cái thai ngoài tử cung của Xiao Yao bị vỡ, chảy máu ồ ạt. Để cứu sống cô, bác sĩ đã quyết định cắt bỏ cả hai ống dẫn trứng của cô, điều đó có nghĩa với việc cô sẽ mất cơ hội làm mẹ sau này.

Cô gái trẻ mất khả năng làm mẹ vì uống quá nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp - Ảnh minh họa: Sohu

Không ngờ, bạn trai của Xiao Yao lại có những lời nói khiến bác sĩ vô cùng tức giận. Khi biết tin bạn gái mang thai ngoài tử cung, anh ta khẳng định cô đã phản bội mình.

"Mỗi lần chúng tôi gần gũi, cô ấy đều uống thuốc tránh thai khẩn cấp, làm sao cô ấy có thể mang thai được cơ chứ? Trừ khi cô ấy đã ngủ với người đàn ông khác, bằng không không thể nào có thai với tôi được", bạn trai của Xiao Yao nói.

Lúc này, bác sĩ đã giải thích rằng tác dụng của thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ giảm nếu dùng thường xuyên. Quan trọng hơn, việc uống thuốc khẩn cấp trong thời gian dài sẽ làm tăng khả năng mang thai ngoài tử cung. Vì chiều theo sở thích không muốn dùng "áo mưa" của bạn trai, Xiao Yao đã phải chịu hậu quả khủng khiếp như ngày hôm nay.

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