Chồng bắt quả tang vợ đang 'lăn lộn' với nhân tình nhưng hiện trường mới là thứ gây ám ảnh

Theo Sina, anh Xu (37 tuổi, sống tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) và cô Zhang kết hôn được 7 năm. Cả hai có một con chung, không khí trong gia đình lúc nào cũng đầm ấm, hạnh phúc.

Anh Xu rất yêu vợ và luôn cố gắng mang đến cho cô những thứ tốt đẹp nhất. Gia đình nhỏ của anh Xu đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần khiến bạn bè, người thân vô cùng ngưỡng mộ.

Nhờ chăm chỉ làm ăn, anh Xu trở thành đại gia có tiếng trong vùng. Anh sở hữu một xưởng chế biến, biệt thự, xe hơi tiền tỷ.

Chồng bắt quả tang vợ ngoại tình - Ảnh: Sina

Khoảng tháng 9 vừa rồi, anh Xu phát hiện cô Zhang có nhiều dấu hiệu bất thường. Cô thường ra ngoài một thời gian khá lâu nhưng không nói cho chồng biết là đi đâu. Mỗi khi chồng muốn cầm điện thoại của mình, cô Zhang lại tìm cách né tránh khiến anh Xu càng nghi ngờ.

Người chồng tìm cách đăng nhập vào mạng xã hội của vợ để đọc trộm tin nhắn. Anh phát hiện cô Zhang thường nhắn tin với một người đàn ông nhưng lịch sử tin nhắn đã bị xóa gần hết. Không nén nổi nghi ngờ, anh Xu thuê người theo dõi vợ.

Một ngày nọ, anh phát hiện cô Zhang lái xe đến một ngôi nhà hoang ở vùng nông thôn hẻo lánh. Thì ra, cô Zhang hẹn nhân tình đến đây để ân ái.

Đôi nam nữ ân ái với nhau tại một nhà hoang bẩn thỉu - Ảnh: Sina

Khi anh Xu tông cửa xông vào, đôi nam nữ đang "lăn lộn" trên tấm chiếu rách, xung quanh có rất nhiều giấy vệ sinh vứt bừa bãi. Bị bắt quả tang, cô Zhang vội thanh minh mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Cô cho biết mình và một người bạn quen qua mạng hẹn gặp ở đây để tâm sự, còn những tờ giấy vệ sinh kia là do người khác để lại.

Anh Xu tất nhiên không tin vợ nhưng cũng không làm ầm ĩ mọi chuyện. Người chồng lẳng lặng đi về làm đơn ly hôn nộp lên tòa án. Bản thân anh không nói thêm bất cứ lời nào với vợ vì cảm thấy quá ghê tởm.

Người vợ tìm tình nhân để giải tỏa những uất ức trong hôn nhân - Ảnh: Sina

Tại tòa án, cô Zhang cho biết bản thân chán ghét cuộc hôn nhân này vì không có cùng quan điểm sống với chồng. Cả hai thường xuyên cãi nhau vì anh Xu cho rằng vợ không giúp được gì mình trong chuyện làm ăn. Sau nhiều lần nín nhịn vì con cái, cô Zhang cảm thấy uất ức nên mới lên mạng tìm tình nhân để giải tỏa.

Người vợ đồng ý ly hôn với điều kiện được nhận quyền nuôi con cùng 1,2 triệu nhân dân tệ (hơn 4,1 tỷ đồng). Hiện đơn ly hôn của cặp đôi vẫn đang được tòa án địa phương xem xét giải quyết.