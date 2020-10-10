Đi 300km tới gặp bạn gái yêu qua mạng, chàng trai 'chạy mất dép' khi thấy nhan sắc ngoài đời của cô nàng

Thế giới 10/10/2020 18:23

Hầu hết những mối tình yêu qua mạng đều tan vỡ khi cả hai gặp nhau ngoài đời thật.

Trên mạng xã hội từng chia sẻ nhiều câu chuyện yêu qua mạng khiến dân tình dở khóc dở cười. Nguyên nhân chủ yếu là do nhan sắc của các cô gái trên ảnh và ngoài đời cách nhau "nửa vòng Trái Đất".

Mới đây, một thanh niên họ Tang (27 tuổi, sống tại Tứ Xuyên, Trung Quốc) tiếp tục chia sẻ câu chuyện yêu qua mạng của mình thu hút sự chú ý của nhiều người. 

Trong một lần lướt mạng, anh Tang vô tình làm quen được một cô gái có cùng sở thích với mình. Cả hai ăn ý như đã quen biết từ rất lâu. Dần dần, dù không chính thức xác nhận hẹn hò nhưng cả hai đã mặc định là một cặp. Sau khi quen nhau được 6 tháng, anh Tang quyết định đến thành phố bạn gái sống để gặp mặt trực tiếp.

Suốt quãng đường dài 300km, anh Tang cảm thấy vô cùng may mắn vì có bạn gái xinh đẹp, cá tính và rất hài hước.

Ấy vậy mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, anh Tang hoàn toàn vỡ mộng khi thấy bạn gái ngoài đời. Cô nàng được nhận xét là hơi mũm mĩm và làn da sần sùi toàn mụn, nói chung không quá thu hút.

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Hình selfie mà cô bạn gái đăng lên mạng xã hội - Ảnh: Weibo
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Còn đây là nhan sắc ngoài đời thật của cô - Ảnh: Weibo

Cái kết thì có lẽ không cần phải nói nhiều nữa. Sau bữa ăn, cô gái xin phép về trước và chủ động xóa mọi liên lạc với anh Tang. Còn chàng trai thì xách hành lý trở về nhà với một trái tim "tan vỡ". 

"Tôi hụt hẫng không phải vì cô ấy kém xinh hay gì, mà vì không ngờ cô ấy lại lừa tôi như thế. Đây là mối tình đầu của tôi đó", nam thanh niên chia sẻ.

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận trái chiều: "Con gái bây giờ sống ảo kinh khủng"; "Bây giờ vẫn còn có người tin tình yêu qua mạng nữa hả?"; "Các app sống ảo nợ đàn ông một lời xin lỗi"; "Nhan sắc bạn nam thế nào mà chê con người ta vậy?"...

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Từ khóa:   Trung Quốc hẹn hò qua mạng yêu nhau qua mạng

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