Nghe âm thanh nhạy cảm phát ra từ chiếc cầu trượt rung lắc, người đi đường lại gần kiểm tra thì sững sờ với cảnh tượng trước mặt

Hành động phản cảm của đôi nam nữ trong cầu trượt trẻ em khiến người đi đường sốc nặng, không dám tin vào mắt mình.
- Đang nắm tay chú rể thì cô dâu nổi điên chửi mắng, biết lý do ai nấy càng bức xúc hơn
- Đôi nam nữ ôm hôn ngấu nghiến như muốn 'nuốt' cả môi, sốc nhất là danh tính của người thứ 3 ngồi ngay bên cạnh
Mới đây, một dân mạng Đài Loan chia sẻ hình ảnh đôi nam nữ hành động phản cảm trong khu vui chơi trẻ em khiến nhiều người phẫn nộ.
Vào tối 5/10, một người đàn ông đi ngang khu vui chơi trẻ em và phát hiện chiếc cầu trượt đang rung lắc mạnh. Lấy làm lạ vì trời đã khá muộn mà không biết đứa trẻ nào còn chơi ở đó, người đàn ông lại gần kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một đôi nam nữ đang thản nhiên "hành sự", một người trong họ còn không mặc gì trên người.
Là buổi tối nên không có đứa trẻ nào ở khu vui chơi nhưng vẫn có không ít người đi đường ngang qua khu vực này. Hành động phản cảm của đôi nam nữ khiến ai nấy không thể chấp nhận được. Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận chỉ trích.
"Thiếu tiền đi nhà nghỉ hả trời"; "Chỉ những kẻ không có lòng tự trọng mới dám làm thế này ở khu vui chơi trẻ em"; "Lỡ có đứa nhỏ nào đi ngang nhìn thấy thì đúng là hỏng hết cả tuổi thơ"; "Mong cơ quan chức năng vào cuộc xử phạt đôi nam nữ này"..., dân mạng bình luận.