Đang nắm tay chú rể thì cô dâu nổi điên chửi mắng, biết lý do ai nấy càng bức xúc hơn

Thế giới 06/10/2020 16:48

Đôi khi những trò đùa trong đám cưới chẳng những không làm cô dâu chú rể vui vẻ mà còn phá hỏng cả một ngày trọng đại.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hôn lễ tưng bừng thu hút sự chú ý của nhiều người. 

Hình ảnh trong clip cho thấy cô dâu đang nắm tay chú rể bước ra từ xe hoa và chuẩn bị đi vào nhà. Một nam thanh niên được cho là bạn của chú rể bất ngờ tiến đến cầm lọ nhỏ xịt bọt tuyết thẳng vào mặt cô dâu.

Cô dâu cố gắng né tránh nhưng nam thanh niên tiếp tục đùa dai, lấy tay lật chiếc ô mà cô dâu đang che mặt để xịt tiếp. Sau 2-3 lần che mặt né tránh, cô dâu quay sang mắng thẳng mặt đối phương và tỏ thái độ vô cùng bức xúc. Chắc hẳn cô dâu phải bất mãn vô cùng nên mới tỏ thái độ quyết liệt đến thế. 

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Nam thanh niên xịt bọt vào mặt cô dâu gây bức xúc - Ảnh cắt từ clip

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Cô dâu bực bội ra mặt trước hành động kém duyên của bạn chú rể - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận về hàng chục ngàn bình luận chỉ trích: "Ngày trọng đại của người ta mà hành xử vô duyên"; "Bạn bè gì kiểu này?"; "Chẳng cô dâu nào ăn mặc đẹp đẽ, là lượt rồi lại tươi cười khi phải hứng những bọt đầy mặt, đầy tay như thế"; "Không tôn trọng người khác thì sao bắt người ta tôn trọng mình"; "Chú rể phải nhắc nhở bạn mình đi chứ"; "Nghe nói vụ này ở Trung Quốc"...

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Đôi nam nữ ôm hôn ngấu nghiến như muốn 'nuốt' cả môi, sốc nhất là danh tính của người thứ 3 ngồi ngay bên cạnh

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Từ khóa:   Trung Quốc hành động gây bức xúc cô dâu chú rể

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