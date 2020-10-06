Lên cơn ghen tuông, chú rể đánh chết vợ ngay trong ngày cưới khiến những người có mặt vừa sợ hãi vừa phẫn nộ.

Vụ án chú rể đánh chết vợ trong ngày cưới ở làng Prokudskoye, Siberia thuộc Nga đang được dân mạng vô cùng quan tâm. Theo Dailymail, cô Oksana Poludentseva (36 tuổi) quen biết chồng là Stepan Dolgikh (33 tuổi) khi gã còn ở trong tù. Oksana tin rằng mình có thể giúp Stepan hoàn lương, không ngờ bất hạnh lại ập đến ngay trong ngày cưới.

Theo các nhân chứng, Stepan ra tay đánh vợ vì ghen tuông với một vị khách trong tiệc cưới. Tên này cho rằng vợ mình cư xử không đúng mực.

Stepan liên tục đấm đá nạn nhân không tiếc tay. Sau đó, gã này túm tóc và đẩy cô ra đường. Khi cô dâu bất tỉnh, hắn vứt cô xuống một khe núi.

Cô Oksana Poludentseva và Stepan Dolgikh - Ảnh: Dailymail

Những vị khách khác được cho là quá sợ hãi không dám can thiệp nhưng đã gọi lực lượng thực thi pháp luật. Kết quả, chú rể bị lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga bắt giữ tại hiện trường.

Ông Petrushin, cảnh sát cấp cao của Ủy ban điều tra Nga cho biết, Stepan Dolgikh đã thú nhận hành vi giết người. Nghi phạm bị tạm giam hai tháng để phục vụ công tác điều tra.

Stepan Dolgikh đánh chết vợ trong ngày cưới - Ảnh: Dailymail

"Hắn đã đánh cô ấy rất lâu vào các bộ phận trọng yếu trên cơ thể. Stepan cũng đã nhận tội trong quá trình điều tra. Còn về việc y có hối cải hay không, tôi không thể bình luận. Cá nhân tôi không tin hắn hối cải", ông Petrushin nói với truyền thông.

Stepan Dolgikh từng có tiền án về tội giết người cướp của - Ảnh: Dailymail

Được biết, Stepan Dolgikh từng có tiền án về tội giết người, cướp của. Cô Oksana cũng biết rõ quá khứ bất hảo của chồng nhưng vẫn chấp nhận bỏ qua, cuối cùng phải chịu số phận bất hạnh.

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