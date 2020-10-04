Bà mẹ 2 con giả vờ là mẹ đơn thân, quen gần 300 bạn trai suốt 2 năm mà chồng không hề hay biết

Mặc dù vẫn chưa ly hôn nhưng người phụ nữ này vẫn giả làm mẹ đơn thân, lừa đảo gần 300 đàn ông với số tiền lên đến 1,4 tỷ đồng.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin người phụ nữ giả làm mẹ đơn thân lừa tiền gần 300 người đàn ông suốt 2 năm gây xôn xao dư luận. Theo thông tin trên Sina, vào đầu tháng 8/2019, một người đàn ông tên Tiểu Triệu (33 tuổi, sống tại Chiết Giang, Trung Quốc) có quan hệ tình cảm với một bà mẹ đơn thân quen qua mạng xã hội. Sau nhiều lần chuyển tiền tặng bạn gái, người này phát hiện mình bị lừa nên đã báo cảnh sát.

Vào ngày 17/9, một người phụ nữ họ Trương đã bị cảnh sát bắt giữ. Kết quả điều tra cho hay, người phụ nữ này lấy tên Châu Hiểu Lệ, tự nhận mình là mẹ đơn thân để làm quen với những người đàn ông khác. Được biết vào thời điểm trên, chị ta đã 31 tuổi, là mẹ của 2 đứa con tuy nhiên vẫn chưa ly hôn. Hình ảnh người phụ nữ họ Trương dùng để giả làm mẹ đơn thân lừa đảo gần 300 người đàn ông - Ảnh: Internet Được biết gia cảnh nghi phạm hết sức khó khăn, vì chăm sóc 2 con nên cô ta không đi làm được. Trong khi đó, thu nhập của người chồng cũng không cao nên cuộc sống gia đình bấp bênh. Ngoài ra, vì chồng quá bận rộn với công việc, ít có thời gian ở bên cạnh nên Trương cô đơn, lên mạng giải sầu.

Vào đầu năm 2017, Trương quen 1 người đàn ông ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) và đưa con gái đến gặp mặt. Tuy nhiên, khi thấy cô dẫn theo một đứa con nhỏ, người này cho một số tiền rồi lặn mất tăm. Sau cuộc gặp gỡ này, người phụ nữ họ Trương đã nghĩ ra một cách để lừa đàn ông chuyển tiền cho mình. Trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2019, người phụ nữ này đã quen gần 300 người đàn ông, lừa được hơn 400 nghìn nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng). Nhờ số tiền này mà cuộc sống của gia đình đối tượng được cải thiện hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian trên, ngay cả người chồng cũng không phát hiện việc vợ mình lừa đảo người khác. Khi chồng hỏi về số tiền có được, người vợ trả lời là do thắng mạt chược. Phải đến khi cảnh sát tìm đến nhà, người chồng mới biết chuyện vợ mình là kẻ lừa đảo. Trong thời gian quen biết với các nạn nhân, nếu bị phát hiện, người phụ nữ này sẽ chủ động xin lỗi, khuyên họ đừng quá tin người và học cách quản lý tiền bạc của mình.

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