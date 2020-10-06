Đôi nam nữ ôm hôn ngấu nghiến như muốn 'nuốt' cả môi, sốc nhất là danh tính của người thứ 3 ngồi ngay bên cạnh

Thế giới 06/10/2020 15:55

Hành động phản cảm của đôi nam nữ ở nơi công cộng khiến người xung quanh ngượng ngùng, khó chịu nhưng vì tế nhị nên chẳng ai dám ngăn cản.

Việc các cặp đôi thể hiện tình cảm yêu đương vốn không có gì đáng trách, nhưng không thể vì vậy mà cổ xúy cho những hành động phản cảm, thiếu tôn trọng người khác.

Mới đây, một đôi nam nữ đã bị dân mạng ném đá kịch liệt vì yêu đương lố lăng, bất lịch sự nơi công cộng. Theo Sohu, sự việc xảy ra trên một chuyến tàu điện ngầm ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Cụ thể, đôi nam nữ đang ngồi trên tàu điện ngầm thì bỗng nhiên có những hành động bất thường. Cả hai quấn chặt lấy nhau rồi ôm hôn như muốn nuốt cả môi của đối phương. Đáng nói là tại thời điểm đó có một bé gái khoảng 8-9 tuổi đang ngồi ngay cạnh đôi nam nữ. 

Người bà thấy vậy đã đổi chỗ cho cháu gái mình để chắn tầm nhìn, tránh để cháu nhỏ nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ.

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Đôi nam nữ thể hiện tình cảm thái quá khiến người xung quanh khó chịu - Ảnh: Pearvideo
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Người bà phải đổi chỗ cho cháu mình để tránh cảnh tượng xấu hổ - Ảnh: Pearvideo

Những hành khách khác chứng kiến hành động nhạy cảm của đôi trẻ đều cảm thấy ngại ngùng thay, nhiều người thể hiện rõ sự bực bội và khó chịu trên gương mặt nhưng vì sự tế nhị nên không có ai tới nhắc nhở. Vậy mà đôi nam nữ vẫn không mảy may để tâm, coi chỗ công cộng như phòng ngủ của mình. 

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip nhận được đông đảo sự chú ý của mọi người: "Không biết xấu hổ hả ta"; "Tế bào xấu hổ chết hết rồi à"; "Tôi thật không hiểu họ nghĩ gì"; "Không vi phạm pháp luật nhưng có vấn đề về mặt đạo đức nhé. Không tôn trọng người khác gì hết"...

Nghe âm thanh lạ phát ra từ điện thoại của cặp đôi lớn tuổi, mọi người tò mò ngó sang xem thì sốc nặng với cảnh tượng trước mắt

Nghe âm thanh lạ phát ra từ điện thoại của cặp đôi lớn tuổi, mọi người tò mò ngó sang xem thì sốc nặng với cảnh tượng trước mắt

Chứng kiến hành động phản cảm của cặp đôi cao tuổi, người ngồi gần đó đã chụp lại và đăng lên mạng xã hội.

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Từ khóa:   hành động bất lịch sự hành động gây bức xúc Trung Quốc

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