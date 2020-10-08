Theo Sina, sự việc xảy ra ở thôn Đông Kỳ, khu Tiêu Thành, thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến ( Trung Quốc ). Bà mẹ chồng tên Vương Tinh (61 tuổi), còn cô con dâu tên San San.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip mẹ chồng nàng dâu đánh nhau ầm ĩ thu hút sự chú ý của nhiều người.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận bức xúc hơn cả chính là thái độ của hai con trai bà Vương Tinh. Trong khi người con trai cả không hề can ngăn mẹ và vợ đánh nhau thì người con trai út thản nhiên dùng điện thoại quay clip.

Vì những mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày, bà Vương và con dâu lao vào đánh chửi nhau ỏm tỏi. Cả hai túm tóc, đấm đá và mắng mỏ thậm tệ đối phương.

Bà Vương Tinh và con dâu đánh nhau ầm ĩ - Ảnh: Sina

Con trai bà Vương Tinh mặc kệ mẹ và vợ ẩu đả - Ảnh: Sina

Sau khi xảy ra sự việc, bà Vương và cô San San đã được đưa về trụ sở cảnh sát. Người con dâu cho biết mẹ chồng mình thường cư xử vô lý, độc đoán. Điển hình như việc cô vừa ra khỏi nhà là bà Vương vội khóa cửa lại khiến cô không thể vào nhà được. San San khẳng định mẹ chồng không hề coi mình là người nhà.

Trước cáo buộc của con dâu, bà Vương Tinh phản pháo do hôm đó bà phải đi làm nên đã đóng cửa lại để phòng trộm.

Tuy nhiên cô San San khẳng định mẹ chồng nói dối. Hôm đó bà không hề đi làm, lúc cô bước ra cửa thì mẹ chồng vẫn còn đang rửa rau.

Ngoài ra, bà Vương còn chỉ trích con dâu vô tâm, quần áo đều để bà giặt giũ, con cái cũng giao cho bà trông nom.

Bà mẹ chồng bị thương sau khi đánh nhau với con dâu - Ảnh: Sina

Theo lời người con dâu, cô vừa ra khỏi nhà thì mẹ chồng khóa cửa lại không cho cô vào nhà - Ảnh: Sina

Điều khiến dân mạng ngán ngẩm nhất chính là thái độ dửng dưng của chồng San San khi thấy mẹ và vợ đánh nhau. "Tôi biết làm sao để ngăn cản họ, ngăn cản làm gì", người chồng nói tại sở cảnh sát.

Đỉnh điểm, chồng San San đổ lỗi cho bố mình đối xử không công bằng giữa vợ và con dâu khiến mâu thuẫn lớn thêm từng ngày. Anh ta còn chỉ trích bố cũng không công bằng giữa mình và em trai. Người này còn cho biết khi mới kết hôn, tình cảm hai vợ chồng rất tốt. Do mẹ anh quá đáng nên mối quan hệ ngày càng xấu đi. Cô San San từng đề nghị ly hôn nhưng anh không đồng ý.

Cả nhà ôm nhau sau khi được hòa giải - Ảnh: Sina

Cuối cùng, dưới sự hòa giải của chính quyền, mâu thuẫn trong gia đình bà Vương Tinh cũng được giải quyết.