Bán dâm với giá 2 triệu đồng, cụ bà 73 tuổi nhận cái kết không thể đắng hơn

Thế giới 07/10/2020 17:39

Câu chuyện cụ bà bán dâm thu hút đông đảo sự quan tâm của dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng cụ bà ở cái tuổi gần đất xa trời còn hành nghề mại dâm là điều khó chấp nhận được. Số khác lại cảm thấy bà đáng thương hơn là đáng trách.

Theo thông tin trên FNN, một cụ bà 73 tuổi ở thành phố Okazaki, Nhật Bản bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi bán dâm khiến dư luận địa phương vô cùng xôn xao.

Cụ thể, bà Keiko Yamada sau khi nghỉ hưu đã quyết định theo nghề "bán hoa" để kiếm thêm thu nhập. Khoảng 22 giờ tối 5/10, cụ bà Yamada mời chào một người đàn ông đến khách sạn "vui vẻ" với giá 10.000 yên (khoảng 2 triệu đồng).

Cụ bà không ngờ rằng vị khách mà mình định giao dịch lại là cảnh sát mặc thường phục đi tuần tra. Bà Yamada bị đưa về trụ sở cảnh sát. Cụ bà khai làm nghề bán dâm để có tiền sinh hoạt và trang trải những chi phí khác.

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Cụ bà 73 tuổi bị đưa về đồn vì mời chào một cảnh sát mặc thường phục mua dâm - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài cụ bà Yamada, cảnh sát còn nghi ngờ một người phụ nữ cao tuổi khác cũng có hành vi mời mọc người qua đường với mục đích bán dâm. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. 

Câu chuyện cụ bà bán dâm nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng và nhận về hàng ngàn bình luận trái chiều. 

Nhiều ý kiến cho rằng cụ bà ở cái tuổi gần đất xa trời còn hành nghề mại dâm là điều khó chấp nhận được. Trong khi đó số khác lại nghĩ việc một cụ bà tuổi đã cao mà vẫn phải đi kiếm sống bằng công việc chẳng mấy hay ho là đáng thương hơn là đáng trách. Bên cạnh đó, dân mạng cũng thắc mắc con cháu của cụ bà Yamada ở đâu mà để bà phải khổ sở như vậy. 

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Từ khóa:   gái bán dâm hành nghề mại dâm Nhật Bản

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