Nghi vợ ngoại tình vì mỗi lần đòi 'yêu' là chối đây đẩy, chồng lén đặt camera và sốc nặng khi biết sự thật

Thế giới 12/10/2020 10:26

Mỗi lần đòi 'yêu' là vợ lại chối đây đẩy, người chồng nghi vợ ngoại tình nên quyết định lắp camera. Sau khi biết sự thật anh bật khóc hối hận.

Sinh con không chỉ khiến các cặp vợ chồng bị đảo lộn giờ giấc sinh hoạt, thói quen trong cuộc sống mà ngay cả chuyện gần gũi vợ chồng cũng gặp khó khăn. Rõ ràng là vợ chồng hợp pháp nhưng mỗi khi muốn "yêu", không ít cặp đôi vẫn phải lén lút, rón rén vì sợ bị con phát hiện. Bên cạnh đó, nhiều ông chồng cũng than phiền rằng sau khi có con, vợ dành toàn tâm toàn ý chăm con nên lười "yêu" hẳn. 

Mới đây, một người đàn ông Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện của gia đình mình lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người. 

Theo QQ News, sau khi vợ sinh con, anh chồng rất mong chờ chuyện ấy sẽ sớm hòa hợp trở lại. Thế nhưng khác với sự háo hức của anh, chị vợ thường xuyên từ chối gần gũi chồng. Khi thì là do phải chăm con, khi thì cảm thấy mệt mỏi, thiếu ngủ nên không có hứng thú.

Anh chồng vì vậy mà cảm thấy vô cùng ấm ức. Thậm chí anh còn nghi vợ ngoại tình nên mới chối đây đẩy chuyện "yêu" như thế. Cuối cùng, người chồng quyết định lắp camera trong nhà để tìm ra sự thật đằng sau việc mình bị lạnh nhạt. 

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Trong lúc chồng say giấc nồng, cô vợ phải thức cả đêm để chăm con - Ảnh: QQ News
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Người chồng bật khóc khi biết sự hy sinh của vợ - Ảnh: QQ News

Hóa ra trong lúc chồng say giấc nồng, chị vợ lại phải vật lộn với đứa con mới sinh. Có đêm chị chỉ được ngủ 1-2 tiếng vì con có thói quen "ngủ ngày cày đêm". Thậm chí vì sợ chồng thức giấc, cô cố gắng bế con ra xa chỗ chồng nằm. Vất vả là vậy nhưng chị vợ chẳng một lời kêu than hay đòi hỏi chồng phải thức chăm con giúp mình. Chứng kiến sự hy sinh của vợ, người chồng bật khóc hối hận vì trót nghi ngờ và suy diễn lung tung. 

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận thương cảm: "Ai làm mẹ rồi mới hiểu cảm giác này. Mệt đến phát điên lên được nhưng vì yêu chồng, thương con nên cứ cố gồng"; "Chỉ cần chồng yêu thương và thấu hiểu, phụ nữ có vất vả thế nào thấy cũng đáng"; "Các anh đừng nói câu 'ở nhà có làm gì đâu' nữa nha. Cho các anh chăm con một hôm thôi là tái mặt liền"; "Vậy mà vẫn có những người đi làm về là hoạnh họe vợ đủ điều vì cho rằng vợ ở nhà nhàn nhã, sung sướng lắm"...

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