Đang ngủ, cô dâu 17 tuổi cùng 2 em gái bị kẻ lạ lẻn vào nhà tạt axit

Thế giới 14/10/2020 15:10

Bị tạt axit lúc nửa đêm, 3 chị em gái phải đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng. Hiện gia đình nạn nhân vẫn chưa nghi ngờ ai gây ra vụ việc.

Mới đây, tại một ngôi làng nhỏ ở huyện Gonda, cách thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh, Ấn Độ khoảng 117km xảy ra vụ việc 3 chị em gái bị tạt axit khiến dư luận địa phương sốc nặng.

Theo đài NDTV, khoảng 2 giờ sáng ngày 13/10, 3 chị em đang ngủ trong phòng thì bị một kẻ đột nhập vào nhà từ sân thượng, cầm axit tạt thẳng vào mặt họ. 

Nghe thấy tiếng khóc thét, người cha chạy vội vào phòng kiểm tra nhưng nghi phạm đã trốn thoát. 

bi tat axit
3 chị em gái bị tạt axit khi đang ngủ - Ảnh: NDTV

Cả 3 nạn nhân được đưa vào bệnh viện chính phủ ở huyện Gonda cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng. Cô chị cả 17 tuổi bị bỏng 30%, bé gái 12 tuổi bị bỏng 20%, còn cô em út thì bị bỏng khoảng 5%.

Người cha làm nghề giặt ủi quần áo trong làng trao đổi với giới truyền thông: "Con gái lớn của tôi sắp làm đám cưới thì giờ bị bỏng nặng thế này đây. Mặt nó đã bị axit hủy hoại. Giờ tôi không biết phải làm thế nào nữa".

Sĩ quan cảnh sát Kumar Pandey cho biết gia đình nạn nhân thuộc tầng lớp thấp Dalit ở bang Uttar Pradesh. Họ vẫn chưa nghi ngờ ai gây ra vụ việc. Tuy nhiên, cảnh sát nghi ngờ một người quen của gia đình đã làm điều này. 

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