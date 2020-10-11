Cô dâu xinh đẹp ‘còng lưng’ đeo cả chục kg vàng trên cổ, dân mạng thay phiên đòi ‘mang gánh nặng cùng’

Thế giới 11/10/2020 10:01

Hình ảnh cô dâu đeo vàng trĩu cổ gây xôn xao khắp các trang mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều mong muốn được “khổ” như cô dâu này.

Trong phong tục cưới xin của nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước châu Á, của hồi môn là một trong những thứ không thể thiếu. Những gia đình có điều kiện thường cho con gái rất nhiều của hồi môn khi lên xe hoa. Chính vì vậy, trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện hình ảnh các cô dâu đeo vàng trĩu cổ khiến dân mạng không khỏi trầm trồ. Mới đây nhất, đoạn clip cô dâu mang vàng khắp người khiến hội chị em lại được “mở mang tầm mắt”.

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Cô dâu đeo vàng nặng cổ gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet
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Nhìn hình ảnh này, ai cũng muốn thay cô dâu đeo 'gánh nặng' - Ảnh: Internet

Theo những hinh ảnh đang gây bão mạng xã hội, cô dâu đeo vàng khắp người từ cổ, tay đến cả trang sức cài tóc cũng được làm bằng vàng. Mọi người ước lượng số vàng này có thể lên đến cả chục kg.

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Được biết, đám cưới này diễn ra ở Trung Quốc - Ảnh: Internet

Dù phải đeo trên người số vàng khá nặng nhưng khuôn mặt cô gái lại tràn trề hạnh phúc. Mặc dù không biết số vàng cô dâu được “đắp” lên người là thật hay giả nhưng hội chị em vẫn xuýt xoa ghen tỵ. Sau các nghi thức, cô dâu đã thay chiếc váy gọn gàng hơn nhưng đống vàng được tặng vẫn được giữ nguyên trên cổ.

Ngay sau khi được chia sẻ, hình ảnh trên đã thu hút vô số bình luận từ cư dân mạng. Ai nấy đều tò mò về danh tính của 2 nhân vật chính trong đám cưới khủng này. Sau khi “soi” kỹ những hình ảnh trong clip, cư dân mạng phát hiện đây là đám cưới của 2 gia đình ở Trung Quốc.

"Đây là cảnh mà cô dâu nào cũng muốn đó. Ước gì mình có thể thay cô nàng đeo gánh nặng này", M.K bình luận.

"Nhìn mà ganh tỵ thật, đám cưới xong chỉ cần bao nhiêu đó là ấm rồi", một cư dân mạng xuýt xoa.

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