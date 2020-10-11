Vụ phát hiện thi thể cô gái 18 tuổi quấn khăn, đang phân hủy trong căn nhà trống: Hé lộ chân dung và lời khai của nghi phạm

Xã hội 11/10/2020 07:58

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể cô gái 18 tuổi quấn khăn trong căn nhà ở Quảng Nam, nghi phạm đã ra đầu thú và khai do “ngáo đá”.

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT đang tiến hành di lý nghi phạm Phan Thanh Tâm (sinh năm 1998, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) từ Bà Rịa - Vũng Tàu về địa phương để tiếp tục điều tra, xác minh những thông tin liên quan đến vụ người dân phát hiện thi thể cô gái quấn khăn trong căn nhà bỏ trống xảy ra tại địa phương.

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Tâm khai sát hại cô gái 18 tuổi do 'ngáo đá' - Ảnh: Internet

Nạn nhân được xác định là V.T.H (sinh năm 2002, trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh). Thiếu nữ này đã mất tích gần 1 tháng nay.

Sau khi tiến hành thu thập chứng cứ, sàng lọc thông tin, cảnh sát xác định Phan Thanh Tâm là nghi phạm gây ra vụ án mạng này nên đã liên lạc qua điện thoại, vận động đối tượng đến cơ quan Công an gần nhất đầu thú. Đến khoảng 18 giờ 30 phút chiều 8/10, nghi phạm đã đến Công an huyện Long Điền đầu thú và bước đầu khai nhận sát hại nạn nhân bằng cách siết cổ trong trạng thái bị kích động do “ngáo đá”. 

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Ngôi nhà nơi người dân phát hiện thi thể cô gái trong tình trạng đang phân hủy - Ảnh: Internet

Tại địa phương, Tâm làm nghề sửa chữa và mua bán các loại xe đạp điện gần nơi xảy ra vụ án mạng. Trong khi đó, H. là một công nhân bình thường. 

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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